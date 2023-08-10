Advertisement
LIGA INGGRIS

5 Tim Kuda Hitam yang Siap Gemparkan Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Pernah Juara Liga Champions

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:05 WIB
5 Tim Kuda Hitam yang Siap Gemparkan Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Pernah Juara Liga Champions
Berikut 5 tim kuda hitam di Liga Inggris 2023-2024 (FOTO: The Sun)
A
A
A

BERIKUT 5 tim kuda hitam yang menggemparkan Liga Inggris 2023-2024. Menariknya, salah satunya pernah menjadi juara Liga Champions.

Tak terasa akhir pekan ini, Liga Inggris 2023-2024 akan segera dimulai. Tentu menarik untuk menantikan siapa calon kuat juara Liga Inggris 2023-2024.

Tapi soal tim kuda hitam, juga tak kalah menariknya. Berikut 5 tim kuda hitam yang siap gemparkan Liga Inggris 2023-2024.

5. Brentford

Brentford

Mulai dari Brentford yang di musim lalu beberapa kali tampil mengejutkan. Salah satunya berhasil mengalahkan Manchester City secara back to back di musim lalu.

Brentford sepertinya bakal kehilangan David Raya yang ke Arsenal, tapi mereka mampu gaet Mark Flekken (salah satu kiper dengan jumlah saves terbanyak di Liga Jerman musim lalu). Brentford memiliki 2 senjata utama.

Yaitu pressing dan set piece yang bisa menjadi senjata Brentford melukai tim papan atas seperti Manchester City. Mungkin kehilangan Ivan Toney sedikit banyak bakal membuat kekuatan Brentford berkurang.

4. Brighton and Hove Albion

Brighton

Selanjutnya ada Brighton and Hove Albion yang sepanjang musim lalu kerap menjadi giant killer di Liga Inggris. Hal yang sama bukan tidak mungkin bakal terjadi lagi.

Memang Brighton baru saja kehilangan Alexis Mac Allister, tapi mereka juga mendatangkan Mahmoud Dahoud dan James Milner. Dengan masih bertahannya Pervis Estupinan dan Kaoru Mitoma, Brighton akan jadi kekuatan mengerikan.

Kunci kekuatan Brighton and Hove Albion sesungguhnya ada pada manajemen tim. Mereka bisa mengganti pelatih dan pemain tanpa mengurangi kekuatan tim.

