HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024 Semalam: Panathinaikos vs Marseille 0-1, Rangers FC vs Servette FC 2-1

Coro Mountana , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |04:04 WIB
Hasil Babak Ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024 Semalam: Panathinaikos vs Marseille 0-1, Rangers FC vs Servette FC 2-1
Olympique Marseille tumbang 0-1 dari Panathinaikos di leg pertama babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2023-2024
A
A
A

BERIKUT hasil babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2023-2024 semalam. Di mana ada tiga pertandingan leg pertama yang dimainkan dini hari tadi.

Mulai dari laga Panathinaikos vs Olimpique Marseille. Berlangsung di Apostolos Nikolaidis Stadium, Marseille secara mengejutkan tumbang 0-1.

Liga Champions

Petaka memang menghampiri Pierre-Emerick Aubameyang dan kolega di babak kedua. Pasalnya Geoffrey Kondogbia mendapat kartu merah.

Main dengan 10 pemain, Marseille tak kuasa menahan gempuran Panathinaikos. Akhirnya tuan rumah pun menang 1-0 berkat gol Bernard.

Beralih ke pertandingan lain antara Slovan Bratislava vs Maccabi Haifa. Jagoan asal Israel itu mampu mengejutkan tuan rumah.

