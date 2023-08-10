Hasil Babak Ketiga Kualifikasi Liga Champions 2023-2024 Semalam: Panathinaikos vs Marseille 0-1, Rangers FC vs Servette FC 2-1

BERIKUT hasil babak ketiga kualifikasi Liga Champions 2023-2024 semalam. Di mana ada tiga pertandingan leg pertama yang dimainkan dini hari tadi.
Mulai dari laga Panathinaikos vs Olimpique Marseille. Berlangsung di Apostolos Nikolaidis Stadium, Marseille secara mengejutkan tumbang 0-1.
Petaka memang menghampiri Pierre-Emerick Aubameyang dan kolega di babak kedua. Pasalnya Geoffrey Kondogbia mendapat kartu merah.
Main dengan 10 pemain, Marseille tak kuasa menahan gempuran Panathinaikos. Akhirnya tuan rumah pun menang 1-0 berkat gol Bernard.
Beralih ke pertandingan lain antara Slovan Bratislava vs Maccabi Haifa. Jagoan asal Israel itu mampu mengejutkan tuan rumah.