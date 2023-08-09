Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat Main 90 Menit saat Johor Darul Tazim Bantai Sabah FC 5-1, Saddil Ramdani Absen

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:53 WIB
Jordi Amat Main 90 Menit saat Johor Darul Tazim Bantai Sabah FC 5-1, Saddil Ramdani Absen
Jordi Amat membantu Johor Darul Tazim membantai Sabah FC dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2023 (FOTO: Instagram @officialJohor)
A
A
A

KINABALU – Jordi Amat main 90 menit saat Johor Darul Tazim (JDT) membantai Sabah FC 5-1 dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Rekan Jordi Amat di Timnas Indonesia, Saddil Ramdani absen dalam laga itu karena cedera.

JDT sukses mengandaskan Sabah FC di Stadion Likas, Kinabalu, Malaysia pada Rabu (9/8/2023) malam WIB. Dengan kemenangan itu, Johor Darul Tazim kukuh di puncak klasemen Liga Super Malaysia dengan perolehan 57 poin.

Saddil Ramdani

Sabah FC sejatinya unggul lebih dulu lewat Chew (13'). Namun, JDT langsung membalaskan dengan lima gol beruntun via Muniz (17'), Bergson (25' (P), 62', dan 73'), dan Heberty (48').

Dalam pertandingan itu, dua pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia mengalami nasib yang berbeda. Bek Johor Darul Tazim, Jordi Amat terpantau bermain dalam waktu penuh selama 90 menit.

Bek tengah berusia 31 tahun itu tampil solid untuk menjaga pertahanan tim berjuluk Harimau Selatan. Hingga menit akhir, Johor Darul Tazim hanya kecolongan satu gol di awal-awal.

