Hasil Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di IYC 2023: La Blaugrana Muda Tertahan 1-1 oleh 10 Orang Pemain

HASIL Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championships (IYC) 2023 akan dibahas di sini. Kedua tim terakhir bermain imbang 1-1 pada Rabu (9/8/2023) malam WIB.

Babak Pertama





La Blaugrana – julukan Barcelona – dominan di laga kedua mereka pada ajang ini. Tempo permainan yang cepat membuat Kashima Antlers U-18 berada dalam tekanan.

Barcelona kerap melepaskan umpan-umpan terobosan. Namun hingga cooling break diberikan, belum ada gol yang tercipta dari kedua tim.

Bola masih dikuasai banyak oleh para penggawa Barcelona U-19 usai cooling break. Upaya tembakan pun dilesatkan oleh pemain Barcelona U-19, Cristobal Munoz Lopez, tapi target masih jauh dicapai laju bola.

Kashima Antlers U-18 mencoba memecah kebuntuan lewat tendangan Oyama Koji. Sayang hasilnya nihil. Namun Kashima berhasil memanfaatkan peluang yang datang di menit tambahan babak pertama.

Mereka pun sukses membuka skor melalui Tokuda Homare menjelang babak pertama berakhir. Skor 1-0 untuk Kashima menutup babak pertama.

Babak Kedua

Barcelona U-19 langsung tancap gas di awal babak kedua. Mereka terus menerus menggempur pertahanan lawan.