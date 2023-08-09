Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dapat Pesaing dari Thailand di Belgia

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:30 WIB
Media Malaysia Sebut Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dapat Pesaing dari Thailand di Belgia
Suphanat Mueanta bakal jadi pesaing Marselino Ferdinan di Liga Belgia (FOTO: Instagram @bankkkk10)
A
A
A

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan disebut akan mendapat pesaing dari Thailand di Liga Belgia. Yaitu Suphanat Mueanta.

Hal itu dikabarkan oleh media Malaysia, Makan Bola. Mereka mengabarkan Suphanat Mueanta akan gabung dengan OH Leuven dengan status pinjaman selama semusim.

Suphanat Mueanta

Hal itu juga dikonfirmasi oleh Buriram United. Saat ini pemain berusia 21 tahun itu sebenarnya sedang berlatih bersama dengan Leicester City di Inggris.

Tapi begitu izin kerja di Belgia didapatkan, maka Suphanat Mueanta akan segera terbang ke OH Leuven. Dalam laporan lebih lanjut, ada kemungkinan Suphanat Mueanta dipinjamkan ke OH Leuven sebagai Langkah awal gabung Leicester City.

Jadi bintang masa depan Timnas Thailand akan diminta untuk buktikan diri di OH Leuven sebelum diangkut Leicester City. Hal itu jadi mungkin terjadi mengingat OH Leuven dan Leicester City dimiliki orang yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647319/galaxy-sports-pik-2-pusat-nongkrong-komunitas-dan-olahraga-berstandar-internasional-xnp.webp
Galaxy Sports PIK 2: Pusat Nongkrong Komunitas dan Olahraga Berstandar Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/08/29/khabib.jpg
Khabib Nurmagomedov Blak-blakan Akui Sakit Hati dengan Thierry Henry, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement