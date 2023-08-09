Media Malaysia Sebut Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Dapat Pesaing dari Thailand di Belgia

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan disebut akan mendapat pesaing dari Thailand di Liga Belgia. Yaitu Suphanat Mueanta.

Hal itu dikabarkan oleh media Malaysia, Makan Bola. Mereka mengabarkan Suphanat Mueanta akan gabung dengan OH Leuven dengan status pinjaman selama semusim.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh Buriram United. Saat ini pemain berusia 21 tahun itu sebenarnya sedang berlatih bersama dengan Leicester City di Inggris.

Tapi begitu izin kerja di Belgia didapatkan, maka Suphanat Mueanta akan segera terbang ke OH Leuven. Dalam laporan lebih lanjut, ada kemungkinan Suphanat Mueanta dipinjamkan ke OH Leuven sebagai Langkah awal gabung Leicester City.

Jadi bintang masa depan Timnas Thailand akan diminta untuk buktikan diri di OH Leuven sebelum diangkut Leicester City. Hal itu jadi mungkin terjadi mengingat OH Leuven dan Leicester City dimiliki orang yang sama.