HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Ganas Baru di Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Mimpi Buruk Persija Jakarta

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:14 WIB
5 Pemain Ganas Baru di Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Mimpi Buruk Persija Jakarta
Shin Tae-yong memanggil lima pemain baru untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
MENJELANG gelaran Piala AFF U-23 2023 yang akan dilangsungkan Agustus ini, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, pun mempersiapkan timnya.

Dari 23 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipanggil, ada 5 pemain baru yang menjadi perhatian. Lantas siapa saja pemain ganas yang disiapkan oleh Shin Tae-yong tersebut?

Shin Tae-yong

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (09/08/2023) terkait 5 pemain ganas baru di Timnas Indonesia untuk Piala AFF U-23.

5 Pemain Ganas Timnas Indonesia Piala AFF U-23 (H2)

5. Rifky Dwi

Rifky Dwi

Pemain ganas terbaru yang akan berlaga di Timnas Indonesia U-23 pada Piala AFF U-23 yaitu bernama Rifky Dwi. Dia merupakan seorang gelandang bertahan yang menjadi andalan Persita. Pada musim ini, Rifky Dwi telah dimainkan lima kali di Liga 1 2023-2024.

• Posisi: Gelandang

• Usia: 21 tahun

• Klub asal: Persita Tangerang

4. Salim Akbar

Pemain ganas kedua yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF U-23 tahun 2023 adalah Salim Akbar. Bermain sebagai seorang penyerang sayap, Salim Akbar membela Madura United pada musim ini.

Meski baru direkrut dari Depok City pada Januari 2023, Salim Akbar telah dimainkan dalam tiga pertandingan di Liga 1 2023-2024.

• Posisi: Winger

• Usia: 21 tahun

• Klub asal: Madura United

