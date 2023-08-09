Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Soal Akses JIS, Erick Thohir Sebut Akan Ditambah 3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:36 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Soal Akses JIS, Erick Thohir Sebut Akan Ditambah 3
Erick Thohir sebut akses JIS bakal ditambah tiga jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

SOAL akses Jakarta International Stadium (JIS), Erick Thohir sebut akan ditambah tiga. JIS terpilih menjadi salah satu stadion yang bakal digunakan di Piala Dunia U-17 2023.

Akses JIS pada saat ini yang bisa dipakai hanyalah satu, yaitu dari sisi barat. Hal ini menjadi catatan penting menjelang Piala Dunia U-17 2023. Sebab, itu bisa menyebabkan penumpukan massal untuk lalu lintas penonton ketika keluar-masuk stadion.

JIS

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun memastikan bahwa akses JIS bakal ditambah tiga, termasuk penunjang ke stasiun kereta api. Sehingga nantinya akan ada empat akses yang bisa dipakai para penonton yang ingin hadir ke stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut.

"Waktu itu karena memang waktu tinjau lapangan bersama Pak Gubernur (DKI Jakarta), dan menyatakan aksesnya memang saat itu adalah satu. Makannya sekarang kita tambahkan menjadi tiga. Satu jembatan penyebrangan ke Ancol, kedua akses ke jalan tol, dan yang ketiga akses menuju ke kereta api," kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Kementerian PUPR, Rabu (9/8/2023).

Namun, akses ke stasiun kereta api mungkin tidak akan bisa rampung tepat waktu. Sebab, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar dalam beberapa bulan lagi, yaitu 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Kendati begitu, Erick menegaskan bahwa akses tersebut tetap akan dijalankan karena ini semua demi kenyamanan dan keselamatan para pengunjung.

"Nah yang kereta api tadi disampaikan perlu waktu lebih dari November. Tapi karena ini keselamatan, dan nanti ini dipakai juga untuk kepertandingan sepakbola Piala Dunia U-17, jadi akses yang kereta api pasti kita akan selesaikan. Jadi nanti kita mempunyai empat akses. Yang satu di tengah yang sudah ada, ditambah akses tambahan," tegas Erick.

Topik Artikel :
FIFA PSSI JIS Erick Thohir
