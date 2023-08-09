Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menteri PUPR: Renovasi 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Tak Lebih Rp100 Miliar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:59 WIB
Menteri PUPR: Renovasi 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Tak Lebih Rp100 Miliar
Jakarta International Stadium jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Biaya untuk renovasi empat stadion Piala Dunia U-17 2023 tidak akan lebih dari angka Rp100 miliar. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI), Basuki Hadimuljono.

Untuk diketahui, saat ini sudah dipastikan terdapat empat stadion yang bakal dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023. Empat stadion tersebut adalah JIS, Gelora Bung Tomo (Surabaya), Manahan (Solo), dan Si Jalak Harupat (Bandung).

Jumlah tersebut sudah mengerucut karena pada sebelumnya, PSSI menyodorkan sebanyak delapan stadion untuk ajang tersebut. Empat stadion ini pun tentunya akan dilakukan renovasi, mengingat Piala Dunia U-17 akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Dalam hal ini, tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berkolaborasi. Basuki mengatakan kalau biaya yang digelontorkan untuk renovasi empat stadion tersebut tidak mencapai Rp100 miliar.

Basuki mengungkapkan hal tersebut setelah menjalani rapat bersama Erick Thohir (Ketum PSSI), Dito Ariotedjo (Menpora RI) dan Heru Budi Hartono (PJ Gubernur DKI Jakarta).

“Kalau yang ini kan empat tadi cuma renovasi. Itu nggak terlalu besar (dananya). Karena ini butuh cepat, kira-kira tidak lebih dari 100 miliar,” ungkap Basuki kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.webp
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kuda_laut_nusantara_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Menang Tipis atas Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement