Menteri PUPR: Renovasi 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Tak Lebih Rp100 Miliar

JAKARTA – Biaya untuk renovasi empat stadion Piala Dunia U-17 2023 tidak akan lebih dari angka Rp100 miliar. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI), Basuki Hadimuljono.

Untuk diketahui, saat ini sudah dipastikan terdapat empat stadion yang bakal dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023. Empat stadion tersebut adalah JIS, Gelora Bung Tomo (Surabaya), Manahan (Solo), dan Si Jalak Harupat (Bandung).

Jumlah tersebut sudah mengerucut karena pada sebelumnya, PSSI menyodorkan sebanyak delapan stadion untuk ajang tersebut. Empat stadion ini pun tentunya akan dilakukan renovasi, mengingat Piala Dunia U-17 akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Dalam hal ini, tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan berkolaborasi. Basuki mengatakan kalau biaya yang digelontorkan untuk renovasi empat stadion tersebut tidak mencapai Rp100 miliar.

Basuki mengungkapkan hal tersebut setelah menjalani rapat bersama Erick Thohir (Ketum PSSI), Dito Ariotedjo (Menpora RI) dan Heru Budi Hartono (PJ Gubernur DKI Jakarta).

“Kalau yang ini kan empat tadi cuma renovasi. Itu nggak terlalu besar (dananya). Karena ini butuh cepat, kira-kira tidak lebih dari 100 miliar,” ungkap Basuki kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (9/8/2023).