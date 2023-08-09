Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Siap Menggila Skuad Shin Tae-yong?

Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Malaysia di laga pembuka Piala AFF U-23 2023 (Foto: REUTERS)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal membuka perjalanannya di ajang Piala AFF U-23 2023 pada 18 Agustus 2023 mendatang.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – berada dalam Grup B di ajang Piala AFF U-23 2023. Mereka berada dalam grup yang sama dengan Malaysia dan Timor Leste.

Laga pertama adalah menghadapi Malaysia pada 18 Agustus 2023 mendatang. Dua hari berselang, Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Timor Leste.

Hanya juara grup yang bakal lolos ke babak berikutnya. Sedangkan runner-up harus menunggu hasil dari grup lain. Oleh karena itu, kemenangan atas Malaysia sangatlah penting untuk diraih bagi tim asuhan Shin Tae-yong.

Sang pelatih asal Korea Selatan telah memanggil 23 pemain untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC), sebagaimana pengumuman pada Selasa (8/8/2023) kemarin. TC tersebut akan dilaksanakan dalam waktu singkat dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-23 melakoni Piala AFF U-23 2023 sebagai unggulan mengingat mereka adalah peraih emas SEA Games 2023. Banyak kontingen SEA Games 2023 yang dipanggil lagi, seperti Ernando Ari, Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, dan Beckham Putra.