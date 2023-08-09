Link Live Streaming RCTI+ Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023, Klik di Sini!

LINK live streaming RCTI+ Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Laga ini akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB dan disiarkan secara live streaming di RCTI+!

Gelaran International Youth Championship 2023 (IYC 2023) diikuti oleh empat tim. Keempat tim tersebut di antaranya yakni Bhayangkara Presisi FC U-20, FC Barcelona Juvenil A (U-19), Real Madrid FC U-18, dan Kashima Antlers FC U-18.

Masing-masing dari kontestan International Youth Championship 2023 telah melewati matchday pertama pada Senin (7/8/2023). Hasilnya, Barcelona Juvenil A menang 2-1 atas Bhayangkara FC U-20, dan Real Madrid U-18 menang 5-3 atas Kashima Antlers U-18.

Dalam laga tersebut, Barcelona U-19 unggul lebih dulu pada menit ke-34 lewat aksi Nil Caldero Soteres. Namun, Bhayangkara FC U-20 kemudian berhasil menyamakan kedudukan via aksi Bagas Teguh.

Beruntung, Barcelona U-19 akhirnya menang 2-1 berkat gol Alexis di babak kedua. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barcelona U-19 sebelum menghadapi Kashima Antlers U-18.

Sebaliknya, Kashima Antlers U-18 harus bangkit saat bersua Barcelona U-19 setelah sebelumnya dibantai Real Madrid. Sebab demikian, duel Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023 diprediksi akan berlangsung seru.