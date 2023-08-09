Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023, Klik di Sini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:18 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023, Klik di Sini!
Barcelona U-19 akan menghadapi Kashima Antlers di IYC 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Laga ini akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Rabu 9 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB dan disiarkan secara live streaming di RCTI+!

Gelaran International Youth Championship 2023 (IYC 2023) diikuti oleh empat tim. Keempat tim tersebut di antaranya yakni Bhayangkara Presisi FC U-20, FC Barcelona Juvenil A (U-19), Real Madrid FC U-18, dan Kashima Antlers FC U-18.

Masing-masing dari kontestan International Youth Championship 2023 telah melewati matchday pertama pada Senin (7/8/2023). Hasilnya, Barcelona Juvenil A menang 2-1 atas Bhayangkara FC U-20, dan Real Madrid U-18 menang 5-3 atas Kashima Antlers U-18.

Dalam laga tersebut, Barcelona U-19 unggul lebih dulu pada menit ke-34 lewat aksi Nil Caldero Soteres. Namun, Bhayangkara FC U-20 kemudian berhasil menyamakan kedudukan via aksi Bagas Teguh.

Beruntung, Barcelona U-19 akhirnya menang 2-1 berkat gol Alexis di babak kedua. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Barcelona U-19 sebelum menghadapi Kashima Antlers U-18.

Sebaliknya, Kashima Antlers U-18 harus bangkit saat bersua Barcelona U-19 setelah sebelumnya dibantai Real Madrid. Sebab demikian, duel Barcelona U-19 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023 diprediksi akan berlangsung seru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647257/kejutan-raymondjoaquin-juara-australia-open-2025-usai-tumbangkan-fajarfikri-fzk.webp
Kejutan, Raymond/Joaquin Juara Australia Open 2025 usai Tumbangkan Fajar/Fikri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/hasto_kristiyanto.jpg
Riuh Run Pekanbaru Pecah! Ratusan Warga Ramaikan Stadion Utama Riau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement