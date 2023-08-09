Disebut Palsukan Suara Cristiano Ronaldo, Perempuan Cantik Kuwait Halima Bouland Terancam Penjara!

TERIMA telefon dari Cristiano Ronaldo, perempuan cantik Kuwait Halima Bouland terancam penjara. Ia terancam penjara karena klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr, melemparkan tuntutan.

Mengutip dari Al Bawaba, Al Nassr menilai Halima Bouland tidak benar-benar menerima telefon dari Cristiano Ronaldo. Al Nassr mengklaim, video yang diunggah Halima Bouland di media sosial merupakan suara Cristiano Ronaldo yang dibuat artificial intelligence (AI).

(Cristiano Ronaldo bersama sang anak)

Halima Bouland pun membantah tuduhan tersebut. Ia dapat memastikan itu merupakan suara asli Cristiano Ronaldo bukan AI.

“Saya sangat menghormati Al Nassr dan juga penggemar berat dari Cristiano Ronaldo. Namun, saya harus menjawab tuduhan palsu terhadap saya,’ kata Halima Bouland.

Mengutip dari Marca, Halima Bouland mengaku mendapat telfon dari Cristiano Ronaldo, saat keduanya menginap di hotel yang sama di Arab Saudi. Sejatinya, Cristiano Ronaldo tidak bermaksud menelefon Halima Bouland.

BACA JUGA: Kisah Sedih Cristiano Ronaldo Rela Terbang dengan Jet Pribadi demi Kucing Kesayangannya Pepe

Hal itu diketahui dalam percakapan yang tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Cristiano Ronaldo bermaksud menelefon sang rekan, tapi justru nomor kamar Halima Bouland yang tersambung.