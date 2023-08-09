Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Disebut Palsukan Suara Cristiano Ronaldo, Perempuan Cantik Kuwait Halima Bouland Terancam Penjara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:50 WIB
Disebut Palsukan Suara Cristiano Ronaldo, Perempuan Cantik Kuwait Halima Bouland Terancam Penjara!
Halima Bouland terancam hukuman penjara. (Foto: Instagram/@halima.bouland)
A
A
A

TERIMA telefon dari Cristiano Ronaldo, perempuan cantik Kuwait Halima Bouland terancam penjara. Ia terancam penjara karena klub Cristiano Ronaldo, Al Nassr, melemparkan tuntutan.

Mengutip dari Al Bawaba, Al Nassr menilai Halima Bouland tidak benar-benar menerima telefon dari Cristiano Ronaldo. Al Nassr mengklaim, video yang diunggah Halima Bouland di media sosial merupakan suara Cristiano Ronaldo yang dibuat artificial intelligence (AI).

Cristiano Ronaldo

(Cristiano Ronaldo bersama sang anak)

Halima Bouland pun membantah tuduhan tersebut. Ia dapat memastikan itu merupakan suara asli Cristiano Ronaldo bukan AI.

“Saya sangat menghormati Al Nassr dan juga penggemar berat dari Cristiano Ronaldo. Namun, saya harus menjawab tuduhan palsu terhadap saya,’ kata Halima Bouland.

Mengutip dari Marca, Halima Bouland mengaku mendapat telfon dari Cristiano Ronaldo, saat keduanya menginap di hotel yang sama di Arab Saudi. Sejatinya, Cristiano Ronaldo tidak bermaksud menelefon Halima Bouland.

Hal itu diketahui dalam percakapan yang tersebar di media sosial. Dalam video yang beredar, Cristiano Ronaldo bermaksud menelefon sang rekan, tapi justru nomor kamar Halima Bouland yang tersambung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647311/putri-kw-runner-up-australian-open-2025-usai-ditekuk-wakil-an-se-young-azd.webp
Putri KW Runner Up Australian Open 2025 usai Ditekuk Wakil An Se Young
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola_kecewa_pas.jpg
Pep Guardiola Ngamuk! Ribut dengan Pemain Newcastle Usai Manchester City Tumbang 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement