HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Dipanggil Shin Tae-yong, Esal Sahrul Punya Ambisi Setinggi Langit di Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:49 WIB
Resmi Dipanggil Shin Tae-yong, Esal Sahrul Punya Ambisi Setinggi Langit di Timnas Indonesia U-23
Esal Sahrul dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/persitajuara)
A
A
A

RESMI dipanggil Shin Tae-yong, Esal Sahrul punya ambisi setinggi langit di Timnas Indonesia U-23. Pemain sayap Persita Tangerang itu bertekad untuk menembus skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Shin Tae-yong telah resmi memanggil 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 proyeksi Piala AFF U-23 2023. Ada lima di antaranya yang berstatus pemain debutan, termasuk Esal.

Esal Sahrul

Lalu empat pemain lainnya yakni Muhammad Ragil (Bhayangkara FC), Salim Akbar (Madura United), Rifky Dwi (Persita Tangerang), dan Abdul Rahman (RANS Nusantara). Tentunya para pemain debutan ini menarik untuk disorot, apakah mereka bisa membuat Shin Tae-yong jatuh hati.

Sebagai debutan, Esal tentu merasa pemanggilan ini sebaagi sesuatu yang spesial. Sebab, dirinya berkesempatan untuk membuktikan diri di hadapan Shin Tae-yong.

“Alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur mendapat panggilan dari coach Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan tim U-23 Indonesia persiapan Piala AFF U-23 2023,” ucap Esal, dikutip dari situs resmi PSSI, Rabu (9/8/2023).

Esal mengklaim bahwa dirinya takkan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Pemain muda Persita Tangerang tersebut siap untuk memberikan penampilan terbaik demi menembus skuad Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
