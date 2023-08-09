Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu Rekor Lionel Messi yang Belum Terjadi dalam Sejarah Sepakbola

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:22 WIB
Ini Satu Rekor Lionel Messi yang Belum Terjadi dalam Sejarah Sepakbola
Bintang Inter Miami, Lionel Messi (Foto: Reuters)
A
A
A

SATU rekor Lionel Messi yang belum terjadi dalam sejarah sepakbola menarik untuk diulas. Megabintang asal Argentina berjuluk La Pulga itu memang baru bergabung dengan Inter Miami, klub MLS (Amerika Serikat) di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Lionel Messi hijrah ke The Herons – julukan Inter Miami – setelah kontraknya habis dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada 30 Juni 2023. Di Inter Miami, penyerang 36 tahun tersebut mendapatkan kontrak yang berlaku hingga Desember 2025 mendatang.

Walau baru bergabung, Lionel Messi tampil menggila dan langsung menjadi andalan klub yang dimiliki David Beckham itu. Dalam empat kali penampilannya, legenda Barcelona tersebut sukses mencetak 7 gol dan 1 assist untuk Inter Miami di semua kompetisi.

Koleksi gol itu membuat Lionel Messi masuk dalam jajaran topskor sepanjang masa Inter Miami yang berada di posisi keempat. La Pulga mempunyai catatan gol yang sama dengan Josef Martinez, Lewis Morgan (sekarang di New York Red Bull), dan Rodolfo Pizarro (sekarang di AEK Athens).

Sementara itu, tiga pemain teratas dalam jajaran top skor Inter Miami adalah Gonzalo Higuain (29 gol), Leonardo Campana (16 gol), dan Robert Taylor (8 gol). Angka tersebut sangat wajar mengingat Inter Miami baru didirikan pada tahun 2018.

Lionel Messi sendiri sukses mengantar Inter Miami lolos ke perempatfinal Leagues Cup alias Piala Liga 2023. Kepastian itu didapat Inter Miami usai menang dramatis atas FC Dallas lewat babak adu penalti 4-4 (5-3) di Toyota Stadium, Dallas, Amerika Serikat pada Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
      
