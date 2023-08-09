Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sedih Cristiano Ronaldo Rela Terbang dengan Jet Pribadi demi Kucing Kesayangannya Pepe

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:13 WIB
Kisah Sedih Cristiano Ronaldo Rela Terbang dengan Jet Pribadi demi Kucing Kesayangannya Pepe
Kekasih Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez dengan kucing peliharaan bernama Pepe (Foto: Daily Mail)
A
A
A

KISAH sedih Cristiano Ronaldo yang rela terbang dengan jet pribadi demi kucing kesayangannya bernama Pepe akan diulas Okezone. Tak dapat dimungkiri, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- merupakan sosok megabintang yang suka memelihara hewan peliharaan.

Menurut Mirror, Cristiano Ronaldo pernah memiliki kucing peliharaan bernama Pepe. Sekilas, nama tersebut mirip dengan rekan setim sang megabintang Al Nassr itu di Timnas Portugal yakni Kepler Laveran de Lima Ferreira alias dikenal sebagai Pepe.

Kembali ke pembahasan, kucing Cristiano Ronaldo bernama Pepe itu diketahui berasal dari ras spihnx. Pepe merupakan jenis kucing tak berbulu yang enerjik dan lincah.

Masih menurut Mirror, Pepe disebut memiliki harga sekitar 2.600 poundsterling atau setara Rp51 juta, angka yang sangat fantastis bagi seekor kucing peliharaan. Pepe menjadi hadiah yang diberikan Cristiano Ronaldo untuk kekasihnya, Georgina Rodriguez.

Selama memelihara Pepe, Cristiano Ronaldo pernah mengalami kisah sedih bersama kucing kesayangannya itu pada 2021. Tepatnya, ketika sang megabintang 38 tahun itu masih berada di Turin, saat membela Juventus.

Masih menurut sumber yang sama, Pepe mengalami kecelakaan setelah kabur dari rumah Cristiano Ronaldo yang saat itu di Turin. Bahkan, kucing tanpa bulu tersebut hampir mati setelah ditabrak sebuah mobil.

