Profil Halima Bouland, Jurnalis Cantik yang Isi Pembicaraannya dengan Cristiano Ronaldo Terbongkar Luas

PROFIL Halima Bouland, jurnalis cantik yang isi pembicaraannya dengan Cristiano Ronaldo terbongkar luas akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- dilaporkan secara tidak sengaja menelefon jurnalis cantik bernama Halima Bouland.

Kebetulan, sang pemilik lima gelar Ballon dOr itu sedang menginap di hotel yang sama dengan Halima Bouland di Arab Saudi. Menurut Marca, Cristiano Ronaldo awalnya berniat menelefon seorang temannya.

Akan tetapi, megabintang asal Portugal itu justru salah sambung hingga menelefon Halima Bouland. Walau sudah tahu salah alamat, Cristiano Ronaldo terlibat percakapan singkat dengan jurnalis cantik asal Kuwait itu.

Dalam momen itu, CR7 mengakui kesalahannya dan mengklarifikasi niatnya untuk menelepon seorang teman. Halima pun terkejut saat menyadari bahwa mantan striker Manchester United dan Real Madrid itu menghubunginya.

Keduanya justru melanjutkan percakapan selama beberapa menit hingga berbagi tawa di beberapa kesempatan. Namun, sang pemain 38 tahun itu langsung minta maaf setelah mengetahui jurnalis cantik itu sebagai seorang presenter TV dan selebriti.

"Mungkin saya menelefon nomor yang salah. Ini Cristiano," kata Cristiano Ronaldo kepada Halima Bouland dalam percakapan singkatnya, mengutip dari Marca.