Barcelona Comeback dan Permalukan Tottenham Hotspur 4-2, Xavi Hernandez Masih Belum Puas

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tidak sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya usai mempermalukan Tottenham Hotspur 4-2 di Trofi Joan Gamper 2023. Sebab, penampilan Robert Lewandowski dan kawan-kawan tak seperti laga-laga sebelumnya.

Seperti diketahui, laga Barcelona vs Tottenham Hotspur itu digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Rabu (9/8/2023) dini hari WIB. Blaugrana menang 4-2 atas tim tamu.

Tottenham tertinggal setelah Robert Lewandowski (3') membobol gawang Gugliermo Vicario. Dua gol Oliver Skipp (24' & 36') berhasil membuat keadaan berbalik menjadi 2-1 dan bertahan hingga menit ke-80.

Sepuluh menit jelang berakhirnya laga, Barcelona bangkit dan mencetak tiga gol penentu. Ferran Torres (81'), Ansu Fati (90'), dan Abde Ezzalzouli (90+3') menjadi pahlawan bagi tuan rumah.

"Kami mengakhiri pertandingan dengan sangat baik, tetapi saya pikir kami bermain tidak sebagus saat melawan Real madrid dan AC Milan sebelumnya," ungkap Xavi dilansir dari laman resmi klub, Rabu (9/8/2023).

"Kami melawan tim yang bagus dengan kecepatan dan intensitas yang sangat baik," lanjut pria asal Spanyol itu.