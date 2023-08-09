Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Respons Esal Sahrul Setelah Masuk Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |09:23 WIB
Respons Esal Sahrul Setelah Masuk Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Esal Sahrul dipanggil Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@esalsahrul)
RESPONS Esal Sahrul setelah masuk skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan dibahas Okezone. Penyerang sayap Persita Tangerang itu senang bukan main usai dipercaya pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, dan akan berjuang keras demi mendapatkan tempat di tim utama.

Pada Selasa 8 Agustus 2023, Shin Tae-yong resmi mengumumkan 23 pemain untuk mengikuti Piala AFF U-23 2023. Dari 23 pemain tersebut, ada beberapa pemain baru seperti Esal Sahrul (Persita Tangerang), Muhammad Ragil (Bhayangkara FC), Salim Akbar (Madura United), Rifky Dwi (Persita Tangerang), dan Abdul Rahman (Rans Nusantara).

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong memanggil sejumlah muka baru ke Timnas Indonesia U-23)

Selain itu, ada juga pemain langganan Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho (Persija Jakarta), Bagas Kaffa (Barito Putera), Beckham Putra (Persib), Ernando Ari (Persebaya) dan lain-lain. Setelah bersanding dengan nama-nama populer di atas, Esal Sahrul merasa pemanggilan ini sangat spesial baginya.

Sebab, untuk pertama kalinya Esal Sahrul dipanggil Timnas Indonesia U-23. Winger 21 tahun itu pun mengaku kegirangan bisa mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, pemain milik Persita Tangerang itu akan bekerja keras memberikan penampilan yang terbaik.

"Alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur mendapat panggilan dari coach Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan tim U-23 Indonesia persiapan Piala AFF U-23 2023," beber Esal Sahrul, mengutip dari laman resmi PSSI, Rabu (9/8/2023).

"Saya bertekad untuk berjuang keras dan maksimal demi mendapatkan tempat di tim," tegas winger 21 tahun tersebut.

