Pembuktian Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023 Tanpa Pemain Naturalisasi?

PIALA AFF U-23 bakal dijadikan ajang pembuktian Shin Tae-yong, yakni mengantarkan Timnas Indonesia U-23 juara tanpa bantuan pemain naturalisasi? Selasa 8 Agustus 2023 malam WIB, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-23 yang dipersiapkan tampil di Piala AFF U-23 2023 pada 17-26 Agustus 2023.

Dalam daftar nama pemain yang dipanggil, tak ada satu pun pemain naturalisasi yang disertakan. Pemain naturalisasi yang berkiprah di luar negeri seperti Rafael Struick, Ivar Jenner dan Elkan Baggott tidak dipanggil karena takkan mendapatkan izin dari sang klub, mengingat Piala AFF U-23 2023 tak masuk ke dalam agenda FIFA.

(Rafael Struick dan Ivar Jenner absen bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023)

Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong mengatakan 23 pemain yang dipanggil merupakan kombinasi pemain-pemain lama dan baru. Pemain-pemain lama yang dimaksud adalah Ernando Ari, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Irfan Jauhari hingga Ramadhan Sananta.

Sementara itu, pemain yang baru pertama kali dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 adalah Esal Sahrul, Daffa Fasya, Dzaky Asraf, Abdul Rahman, Frengky Missa, Salim Akbar, Arkhan Fikri, Kadek Arel dan Muhammad Ragil.

"Pada pemanggilan ini, ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil timnas," kata Shin Tae-yong mengutip dari laman resmi PSSI.

Banyaknya muka baru yang dipanggil, plus ketiadaan pemain naturalisasi merupakan momentum Shin Tae-yong memberi bukti kepada pencinta sepakbola Tanah Air. Bukti yang dimaksud adalah Shin Tae-yong mampu membawa skuad Garuda Muda juara Piala AFF U-23 2023 meski tidak fullteam plus tanpa pemain naturalisasi.