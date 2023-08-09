Tottenham Hotspur Nyaris Permalukan Barcelona, Ange Postecoglou Sebut Timnya Kehabisan Bensin

BARCELONA - Pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, mengakui anak asuhnya kelelahan saat melakoni laga trofi Joan Gamper versus Barcelona. Alhasil, mereka gagal mempermalukan tuan rumah kendati sempat unggul.

Seperti diketahui, laga Barcelona vs Tottenham Hotspur itu digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Rabu (9/8/2023) dini hari WIB. Blaugrana menang 4-2 atas tim tamu.

Tottenham tertinggal setelah Robert Lewandowski (3') membobol gawang Gugliermo Vicario. Dua gol Oliver Skipp (24' & 36') berhasil membuat keadaan berbalik menjadi 2-1 dan bertahan hingga menit ke-80.

Sepuluh menit jelang berakhirnya laga, Barcelona bangkit dan mencetak tiga gol penentu. Ferran Torres (81'), Ansu Fati (90'), dan Abde Ezzalzouli (90+3') menjadi pahlawan bagi skuad asuhan Xavi Hernandez.

"Babak pertama berjalan dengan sangat baik. Barcelona memang mengejutkan melalui gol pertamanya, tetapi para pemain bereaksi deengan sangat baik. Kami bermain dengan bagus," ucap Postecoglou dilansir dari laman resmi klub, Rabu (9/8/2023).

Menurut pria asal Australia itu, para pemain mampu bermain dengan sangat baik sesuai dengan strategi yang diatur. Tekanan tinggi yang dilakukan secara agresif sejatinya sukses membuat Barcelona tidak nyaman dalam mengalirkan bola di lapangan.