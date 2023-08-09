Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Ubah Formasi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:03 WIB
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
JAKARTA - Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Shin Tae-yong sudah memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Apakah akan ada perubahan formasi?

Piala AFF U-23 2023 akan dihelat di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Ini sekaligus menjadi persiapan yang baik untuk Timnas Indonesia U-23 menatap Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China, September mendatang.

Timnas Indonesia U-23

Kendati hanya turnamen usia muda, Shin tetap memanggil sejumlah nama-nama yang sering beredar di Timnas Indonesia. Ernando Ari dan Rizky Ridho merupakan dua nama yang sudah menghuni Timnas Indonesia belakangan ini.

Namun, ada juga sejumlah wajah baru yang dipanggil Shin ke Garuda Muda. Mereka adalah Abdul Rahman (RANS Nusantara FC) dan Muhammad Ragil (Bhayangkara FC).

Hadirnya wajah-wajah baru itu diyakini akan membuat Shin mengubah formasi yang dipakai Timnas Indonesia U-23 pada ajang sebelumnya, yakni SEA Games 2023. Kala itu, pelatih Indra Sjafri kerap menurunkan formasi 4-3-3.

Sementara itu, Shin lebih sering memakai formasi 3-4-3 di berbagai kelompok umur yang dilatihnya. Pakem itu tampaknya akan kembali dipakai sang pelatih pada Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
