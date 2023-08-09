Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Komang Teguh Masuk Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 meski Kena Sanksi dari AFC?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:46 WIB
Ini Penyebab Komang Teguh Masuk Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 meski Kena Sanksi dari AFC?
Komang Teguh bantu Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@komangteguh4)
A
A
A

KOMANG Teguh masuk skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 meski kena sanksi dari AFC. Pertanyaan pun muncul, kok bisa bek milik Borneo FC itu disertakan pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, meski masih terlilit sanksi AFC?

Semalam, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 23 pemain yang disertakan untuk Piala AFF U-23 2023. Ajang ini rencananya digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Komang Teguh

(Momen Komang Teguh menghindari pukulan kiper Thailand di final sepakbola SEA Games 2023)

Dari 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong, terdapat nama Komang Teguh, pemain yang terkena sanksi AFC imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023. Medio Juli 2023, AFC memberi hukuman kepada tiga pemain Timnas Indonesia U-22 yang terlibat keributan di final sepakbola SEA Games 2023, yakni Komang Teguh, Titan Agung dan Taufany Muslihuddin.

Komang Teguh dan Titan Agung terkena larangan tampil di enam pertandingan, plus denda USD10.000. sementara itu, Taufany mendapat larangan tampil di enam pertandingan.

Lantas, kok bisa Komang Teguh dipanggil meski masih terlilit sanksi AFC? Menurut analisis Okezone, etidaknya ada dua alasan kenapa Komang Teguh bisa dibawa ke Piala AFF U-23 2023.

Alasan pertama Komang Teguh bisa disertakan ke Piala AFF U-23 2023, ditengarai karena hukuman belum resmi berlaku. Penyebabnya karena PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, sempat ingin melakukan banding kepada AFC terkait hukuman yang diterima para pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.webp
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/timur_kapadze_foto_ig_at_timurkapadze18.jpg
Bocor ke Publik! Media Uzbekistan Sebut Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Baru Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement