Ini Penyebab Komang Teguh Masuk Skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 meski Kena Sanksi dari AFC?

KOMANG Teguh masuk skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 meski kena sanksi dari AFC. Pertanyaan pun muncul, kok bisa bek milik Borneo FC itu disertakan pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, meski masih terlilit sanksi AFC?

Semalam, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 23 pemain yang disertakan untuk Piala AFF U-23 2023. Ajang ini rencananya digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

(Momen Komang Teguh menghindari pukulan kiper Thailand di final sepakbola SEA Games 2023)

Dari 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong, terdapat nama Komang Teguh, pemain yang terkena sanksi AFC imbas keributan di final sepakbola SEA Games 2023. Medio Juli 2023, AFC memberi hukuman kepada tiga pemain Timnas Indonesia U-22 yang terlibat keributan di final sepakbola SEA Games 2023, yakni Komang Teguh, Titan Agung dan Taufany Muslihuddin.

Komang Teguh dan Titan Agung terkena larangan tampil di enam pertandingan, plus denda USD10.000. sementara itu, Taufany mendapat larangan tampil di enam pertandingan.

Lantas, kok bisa Komang Teguh dipanggil meski masih terlilit sanksi AFC? Menurut analisis Okezone, etidaknya ada dua alasan kenapa Komang Teguh bisa dibawa ke Piala AFF U-23 2023.

Alasan pertama Komang Teguh bisa disertakan ke Piala AFF U-23 2023, ditengarai karena hukuman belum resmi berlaku. Penyebabnya karena PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional, Sumardji, sempat ingin melakukan banding kepada AFC terkait hukuman yang diterima para pemain dan ofisial Timnas Indonesia U-22.