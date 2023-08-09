Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emral Abus Bangga Bhayangkara FC Sumbang Wajah Baru ke Timnas Indonesia U-23

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:22 WIB
Emral Abus Bangga Bhayangkara FC Sumbang Wajah Baru ke Timnas Indonesia U-23
Muhammad Ragil (Bhayangkara FC) merupakan wajah baru di skuad Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@muhammad.ragil23)
BEKASI - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, memanggil wajah baru ke skuadnya yakni Muhammad Ragil dari Bhayangkara FC. Hal itu membuat Emral Abus bangga selaku juru taktik The Guardians.

PSSI resmi merilis daftar pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-23. Nama-nama tersebut dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFF U-23 2023 yang digelar 17-26 Agustus mendatang di Rayong, Thailand.

Muhammad Ragil (Bhayangkara FC) dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@muhammad.ragil23)

Ragil menjadi salah satu wajah baru yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-23. Selain itu, ada juga Abdul Rahman dari RANS Nusantara FC.

Emral mengaku bangga dengan dipilihnya pemain asal Deli Serdang tersebut. Dia menyebut pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia merupakan indikator keberhasilan pelatih dalam membina para pemainnya.

“Soal Ragil, ya Ragil kebanggaan suatu klub kalau pemain itu dipanggil Timnas, kebanggan pelatih, pemain itu dipanggil Timnas,” kata Emral pada konferensi pers usai laga menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa 8 Agustus 2023.

“Muara dari kita melatih klub itu Timnas, kalau bisa sebanyak mungkin pemain dari klub dipanggil ke Timnas,” imbuh pria berusia 64 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
