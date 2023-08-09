Jadwal Siaran Langsung Bhayangkara FC U-20 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023, Live di RCTI!

DENPASAR – Berikut jadwal siaran langsung Bhayangkara FC U-20 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023 (IYC 2023). Laga tersebut akan ditayangkan secara live di RCTI.

Bhayangkara FC U-20 memang alami kekalahan pada ajang IYC 2023. Tapi Bhayangkara FC U-20 hanya kalah tipis melawan Barcelona U-19 ketika itu.

Bhayangkara FC U-20 hanya kalah tipis 1-2 dari Barcelona U-19. Bhayangkara FC U-20 memang di laga itu tampil cukup memberi perlawanan.

Barcelona U-19 unggul lebih dulu pada menit ke-34 lewat aksi Nil Caldero Soteres. Tapi Bhayangkara FC U-20 kemudian berhasil menyamakan kedudukan.

Adalah Bagas Teguh yang berhasil mencetak gol di masa injury time babak pertama. Alhasil babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.