Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Bhayangkara FC U-20 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023, Live di RCTI!

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:54 WIB
Jadwal Siaran Langsung Bhayangkara FC U-20 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023, Live di RCTI!
Jadwal siaran langsung Bhayangkara FC U-20 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023 (FOTO: Okezone)
A
A
A

DENPASAR – Berikut jadwal siaran langsung Bhayangkara FC U-20 vs Real Madrid U-18 di International Youth Championship 2023 (IYC 2023). Laga tersebut akan ditayangkan secara live di RCTI.

Bhayangkara FC U-20 memang alami kekalahan pada ajang IYC 2023. Tapi Bhayangkara FC U-20 hanya kalah tipis melawan Barcelona U-19 ketika itu.

Bhayangkara FC U-20

Bhayangkara FC U-20 hanya kalah tipis 1-2 dari Barcelona U-19. Bhayangkara FC U-20 memang di laga itu tampil cukup memberi perlawanan.

Barcelona U-19 unggul lebih dulu pada menit ke-34 lewat aksi Nil Caldero Soteres. Tapi Bhayangkara FC U-20 kemudian berhasil menyamakan kedudukan.

Adalah Bagas Teguh yang berhasil mencetak gol di masa injury time babak pertama. Alhasil babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/51/2582025/penyandang-disabilitas-nikmati-nonton-di-jis-anies-baswedan-stadion-ini-untuk-semua-LI5xr6U1yf.jpg
Penyandang Disabilitas Nikmati Nonton di JIS, Anies Baswedan: Stadion Ini untuk Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/51/2581848/anies-baswedan-bangga-indonesia-all-star-u-20-tuai-pujian-dari-tim-eropa-utTPx3rlwz.jpg
Anies Baswedan Bangga Indonesia All Star U-20 Tuai Pujian dari Tim Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/51/2581839/daftar-pemenang-penghargaan-international-youth-championship-2021-J18KKITH05.jpg
Daftar Pemenang Penghargaan International Youth Championship 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/51/2581830/skuad-barcelona-u-18-dan-atletico-madrid-u-18-langsung-tinggalkan-jakarta-pasca-final-international-youth-championship-2021-dNXaIS759a.jpg
Skuad Barcelona U-18 dan Atletico Madrid U-18 Langsung Tinggalkan Jakarta Pasca Final International Youth Championship 2021
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.webp
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/tim_snooker_putra_indonesia_terhenti_dramatis_di_b.jpg
Kalah Tipis dari Prancis, Tim Snooker Putra Indonesia Terhenti Dramatis di 12 Besar di Oman World Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement