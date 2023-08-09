Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Vladimir Vujovic Legenda Persib Bandung yang Terkejut saat Pertama Kali Datang ke Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |23:25 WIB
Kisah Vladimir Vujovic Legenda Persib Bandung yang Terkejut saat Pertama Kali Datang ke Indonesia
Legenda Persib Bandung Vladimir Vujovic kini menjadi pelatih Racing Beirut (FOTO: Instagram @vlad1mirv)
A
A
A

KISAH Vladimir Vujovic, legenda Persib Bandung yang terkejut saat pertama kali datang ke Indonesia akan diulas Okezone. Bagi pencinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh, tentu tidak asing dengan sosok bek tengah jangkung asal Montenegro, Vladimir Vujovic.

Pemain yang akrab disapa Vlado ini pernah membentuk tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung bersama Achmad Jufriyanto. Berkat hal tersebut, Vlado sukses mengembalikan kejayaan Persib yang telah lama tertunda.

Vladimir Vujovic

Di bawah arahan pelatih Djajang Nurdjaman, Vladimir Vujovic sukses membawa Persib Bandung juara Indonesia Super League (ISL) tahun 2014 dan Piala Presiden 2015.

Terlepas dari prestasinya bersama Persib Bandung, Vlado ternyata pernah dibuat terkejut dengan tingkah masyarakat saat pertama kali datang ke Indonesia.

Vladimir Vujovic terkejut melihat tingkah seseorang di Bandung mengendarai sebuah sepeda motor dengan bonceng empat, yakni istrinya duduk di belakang dan dua orang anaknya duduk di depan.

"Setelah saya tiba di Bandung, mungkin satu bulan kemudian istri, Luna (anak Vlado) datang dan sangat asing bagi saya ketika melihat orang naik sepeda motor, istrinya di belakang, dan kedua anaknya berada di depan" ujar Vladimir Vujovic dilansir dari Youtube Sport77 Official, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/49/3182978/asisten_pelatih_persib_bandung_menanggapi_rumor_soal_bojan_hodak_jadi_juru_taktik_timnas_indonesia-rbRo_large.jpg
Kata Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic soal Bojan Hodak Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/49/3178497/simak_adu_gaji_thom_haye_dan_beckham_putra_di_persib_bandung-CL98_large.jpg
Adu Gaji Thom Haye dengan Beckham Putra di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647311/putri-kw-runner-up-australian-open-2025-usai-ditekuk-wakil-an-se-young-azd.webp
Putri KW Runner Up Australian Open 2025 usai Ditekuk Wakil An Se Young
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/pangsuma_fc_vs_nanzaby.jpg
Hasil Pro Futsal League: Dramatis! Pangsuma FC Libas Nanzaby 4-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement