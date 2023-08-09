Kisah Vladimir Vujovic Legenda Persib Bandung yang Terkejut saat Pertama Kali Datang ke Indonesia

KISAH Vladimir Vujovic, legenda Persib Bandung yang terkejut saat pertama kali datang ke Indonesia akan diulas Okezone. Bagi pencinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh, tentu tidak asing dengan sosok bek tengah jangkung asal Montenegro, Vladimir Vujovic.

Pemain yang akrab disapa Vlado ini pernah membentuk tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung bersama Achmad Jufriyanto. Berkat hal tersebut, Vlado sukses mengembalikan kejayaan Persib yang telah lama tertunda.

Di bawah arahan pelatih Djajang Nurdjaman, Vladimir Vujovic sukses membawa Persib Bandung juara Indonesia Super League (ISL) tahun 2014 dan Piala Presiden 2015.

Terlepas dari prestasinya bersama Persib Bandung, Vlado ternyata pernah dibuat terkejut dengan tingkah masyarakat saat pertama kali datang ke Indonesia.

Vladimir Vujovic terkejut melihat tingkah seseorang di Bandung mengendarai sebuah sepeda motor dengan bonceng empat, yakni istrinya duduk di belakang dan dua orang anaknya duduk di depan.

"Setelah saya tiba di Bandung, mungkin satu bulan kemudian istri, Luna (anak Vlado) datang dan sangat asing bagi saya ketika melihat orang naik sepeda motor, istrinya di belakang, dan kedua anaknya berada di depan" ujar Vladimir Vujovic dilansir dari Youtube Sport77 Official, Rabu (9/8/2023).