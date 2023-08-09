Persija Jakarta Gagal Menang, Thomas Doll Akui Kekuatan Borneo FC

BEKASI - Pelatih Thomas Doll harus puas menerima Persija Jakarta ditahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Thomas Doll mengakui kekuatan Borneo FC.

Persija Jakarta ditahan imbang Borneo FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (9/8/2023) malam WIB. Sempat tertinggal, Macan Kemayoran mampu menyamakan kedudukan.

Masing-masing gol untuk kedua tim dicatatkan oleh Stefano Lilipaly (14') dan Rizky Ridho (37'). Dengan raihan satu poin, Persija Jakarta naik ke posisi 3 klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Usai pertandingan, Thomas Doll mengakui Pesut Etam -julukan Borneo FC- merupakan lawan yang sulit. Setelah menyamakan kedudukan, pelatih berpaspor Jerman itu menyayangkan Persija Jakarta membuang peluang di babak kedua.

"Hari ini pertandingan sulit bagi kita semua, Borneo kuat. Keliatan dari 25-30 menit pertama, kita susah cari ruang, setelah 25 menit itu secara perlahan kita temukan tempo bermain," kata Doll kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (9/8/2023).

"Kita mempunyai personaliti yang bagus sehingga bisa membalaskan gol," lanjutnya.