Hasil RANS Nusantara FC Vs Madura United di Liga 1 2023-2024: The Prestige Phoenix Menang Meyakinkan 3-1

SLEMAN – RANS Nusantara FC menang meyakinkan 3-1 atas Madura United dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Duel RANS Nusantara FC vs Madura United berlangsung di Stadion Maguwoharjo pada Rabu (9/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Babak Pertama

Penampilan RANS Nusantara FC di babak pertama langsung memaksimalkan upaya serangan. Perjuangan tersebut sukses berbuah manis dengan gol yang tercipta di menit kedelapan lewat sepakan Octavio Alexandre, RANS Nusantara FC unggul 1-0.

Madura United sukses mencetak gol di menit ke-24. Namun sundulan yang diciptakan oleh Cleberson Martins terpaksa dianulir wasit karena dianggap offside.

Momen kekacauan ini langsung cepat dibalas RANS. Pemain asal Jepang, Mitsuru Maruoka, pun sukses menambah keunggulan timnya di menit ke-25.

Madura United terus berupaya menebar ancaman. Tendangan spekulasi Fransisco Rivera dari tengah lapangan nyaris berbuah gol untuk Laskar Sape Kerrab-julukan Madura United.