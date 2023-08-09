Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Bali United Kadek Arel Dipanggil, Stefano Cugurra Kirim Doa kepada Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:17 WIB
Pemain Bali United Kadek Arel Dipanggil, Stefano Cugurra Kirim Doa kepada Timnas Indonesia U-23
Pemain Bali United Kadek Arel dipanggil Timnas Indonesia U-23 (Foto: Liga Indonesia Baru)
A
A
A

PEMAIN Bali United Kadek Arel dipanggil, Stefano Cugurra kirim doa kepada Timnas Indonesia U-23. Pelatih Bali United, Stefano Cugurra alias Teco, mengatakan bahwa Kadek layak untuk mendapatkan panggilann tersebut. 

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – bakal bertarung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023 untuk gelaran Piala AFF U-23 2023. Shin Tae-yong tengah mempersiapkan timnya dengan memanggil 23 pemain untuk ikut dalam pemusatan latihan (TC) pada 10 hingga 14 Agustus 2023.

Kadek Arel

Bek Bali United, Kadek Arel, menjadi satu dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk masuk ke TC Timnas Indonesia U-23 proyeksi Piala AFF U-23 2023. Menariknya, dia menjadi satu-satunya pemain Bali United yang dipanggil ke skuad Garuda Muda.

Mengetahui pemainnya dipanggil, Teco pun ikut bangga. Dia menyebut Kadek Arel telah berkembang cukup pesat sejak dimulainya Liga 1 2023-2024.

“Arel bermain bagus dengan Bali United sejauh ini. Saya pikir memang dia layak untuk dipanggil Timnas Indonesia,” ujar Teco, dilansir dari situs resmi LIB, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
