Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Kedua Tim Masih Buntu

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |15:57 WIB
Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Kedua Tim Masih Buntu
PSIS Semarang masih tertahan 0-0 di babak pertama kontra Arema FC (Foto: Twitter/psisfcofficial)
A
A
A

HASIL babak pertama PSIS Semarang vs Arema FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Untuk sementara, laga yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Rabu (9/8/2023) berakhir imbang 0-0.

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal permainan. Kedua tim saling melancarkan tembakan-tembakan tajam ke arah gawang.

Arema FC

Tempo permainan berlangsung cepat selama 10 menit pembuka. Arema melakukan percobaan melalui sang pemain asing Gustavo. Namun, tembakan jarak jauhnya masih bisa diamankan kiper PSIS, Adi Satryo.

PSIS Semarang tak diam begitu saja. Pada menit ke-16, Paulo Gali Freitas melakukan percobaan melalui aksi individualnya.

Pemain asal Timor Leste itu mampu menembus pertahanan lawan. Namun upaya cut back pass-nya kepada Riyan masih bisa digagalkan dengan baik oleh lini pertahanan Arema.

Ancaman dari PSIS berlanjut. Tuan rumah mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-26, yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan Alfeandra Dewangga.

Pada menit ke-36, pertahanan Arema FC kembali diancam. Sebuah upaya Gali Freitas dari luar kotak penalti masih melesat di atas gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647319/galaxy-sports-pik-2-pusat-nongkrong-komunitas-dan-olahraga-berstandar-internasional-xnp.webp
Galaxy Sports PIK 2: Pusat Nongkrong Komunitas dan Olahraga Berstandar Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/hasto_kristiyanto.jpg
Riuh Run Pekanbaru Pecah! Ratusan Warga Ramaikan Stadion Utama Riau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement