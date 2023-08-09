Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Kedua Tim Masih Buntu

PSIS Semarang masih tertahan 0-0 di babak pertama kontra Arema FC (Foto: Twitter/psisfcofficial)

HASIL babak pertama PSIS Semarang vs Arema FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Untuk sementara, laga yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Rabu (9/8/2023) berakhir imbang 0-0.

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal permainan. Kedua tim saling melancarkan tembakan-tembakan tajam ke arah gawang.

Tempo permainan berlangsung cepat selama 10 menit pembuka. Arema melakukan percobaan melalui sang pemain asing Gustavo. Namun, tembakan jarak jauhnya masih bisa diamankan kiper PSIS, Adi Satryo.

PSIS Semarang tak diam begitu saja. Pada menit ke-16, Paulo Gali Freitas melakukan percobaan melalui aksi individualnya.

Pemain asal Timor Leste itu mampu menembus pertahanan lawan. Namun upaya cut back pass-nya kepada Riyan masih bisa digagalkan dengan baik oleh lini pertahanan Arema.

Ancaman dari PSIS berlanjut. Tuan rumah mendapatkan tendangan bebas pada menit ke-26, yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan Alfeandra Dewangga.

Pada menit ke-36, pertahanan Arema FC kembali diancam. Sebuah upaya Gali Freitas dari luar kotak penalti masih melesat di atas gawang.