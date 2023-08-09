Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Akhiri Tren Buruk, Bruno Moreira Optimistis Merangkak ke Papan Atas Klasemen Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:03 WIB
Persebaya Surabaya Akhiri Tren Buruk, Bruno Moreira Optimistis Merangkak ke Papan Atas Klasemen Liga 1 2023-2024
Bruno Moreira berhasrat bawa Persebaya Surabaya ke papan atas Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persebayaupdate)
PERSEBAYA Surabaya akhiri tren buruk, Bruno Moreira optimistis merangkak ke papan atas klasemen Liga 1 2023-2024. Pemain asal Spanyol tersebut sukses membantu Bajul Ijo – julukan Persebaya – mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2-1.

Persebaya Surabaya melalui paceklik kemenangan dalam lima laga beruntun di Liga 1 2023-2024 sebelum melawat ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023) kemarin. Sempat tertinggal lebih dulu, Persebaya akhirnya menang dengan skor 2-1.

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya

Berkat kemenangan ini, Moreira merasa percaya diri bahwa Persebaya mampu merangkak ke papan atas klasemen Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan para pemain akan bekerja keras untuk bisa membawa Bajul Ijo merangsek naik ke papan atas klasemen.

"Kami akan terus bekerja keras untuk pertandingan selanjutnya mencoba menang lagi. Karena kami ingin step by step kami bisa naik di papan klasemen," ungkap Moreira, dikutip dari situs resmi LIB, Rabu (9/8/2023).

Moreira merupakan aktor penting dalam kemenangan atas Bhayangkara FC. Sebab, dia sukses mencetak sebuah gol dan merengkuh predikat Man of The Match.

Halaman:
1 2
      
