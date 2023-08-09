Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jalani Pendidikan Kepolisian, Muhammad Ferarri Masih Bagian dari Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:47 WIB
Jalani Pendidikan Kepolisian, Muhammad Ferarri Masih Bagian dari Persija Jakarta
Muhammad Ferarri masih terikat kontrak dua tahun ke depan di Persija Jakarta (Foto: Media Persija)
A
A
A

DEPOK – Muhammad Ferarri yang akan menjalani pendidikan kepolisian dipastikan akan tetap menjadi bagian dari Persija Jakarta. Pernyataan tersebut datang langsung dari Wakil Presiden Persija, Ganesha Putera.

Ferarri merupakan satu dari sembilan pemain berlabel Timnas Indonesia yang sedang mengikuti pendidikan kepolisian. Sementara delapan lainnya yakni Frengky Missa, Ginanjar Wahyu, Ananda Raehan, Dimas Juliano Pamungkas, Rabbanni Tasnim, Kakang Rudianto, Daffa Fasya, dan Muhammad Faiz Maulana.

Lantas yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib Ferarri di Persija Jakarta. Mengingat, bek berusia 20 tahun itu harus meninggalkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di tengah kompetisi Liga 1 2023-2024 sedang berlangsung.

Ganesha mengatakan kalau sampai saat ini Ferarri masih menjadi pemain Persija Jakarta. Pasalnya, Muhammad Ferarri masih terikat kontrak hingga dua tahun ke depan di tim Ibukota tersebut.

“Yang jelas dia masih punya kontrak sampai dua musim lagi, jadi kontrak dia kan panjang karena dia memang jebolan akademi kita, kontrak adalah kontrak,” kata Ganesha kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Rabu (9/8/2023).

