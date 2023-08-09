Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang PSIS Semarang vs Arema FC, Joko Susilo Malah Bongkar Kelemahan Singo Edan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |09:36 WIB
Jelang PSIS Semarang vs Arema FC, Joko Susilo Malah Bongkar Kelemahan Singo Edan
Skuad Arema FC masih memiliki kelemahan jelang lawan PSIS Semarang (Foto: Arema FC)
A
A
A

SEMARANG - Pelatih Arema FC, Joko Susilo, membongkar kelemahan Singo Edan jelang laga kontra PSIS Semarang di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Dia sedikit gusar lantaran problem itu masih belum terselesaikan.

Seperti diberitakan, Arema masih belum meraih kemenangan dalam enam laga awal di Liga 1 2023-2024. Klub berkostum biru itu kini terdampar sebagai juru kunci di klasemen Liga 1 2023-2024.

Arema FC berlatih jelang laga

Joko menuturkan, kerjasama dan kekompakan tim terlihat naik dan turun. Hal itu menyebabkan Arema kerap lengah hingga telah kemasukan 17 gol atau yang terbanyak di antara kontestan Liga 1.

"Teamwork kami masih belum solid jadi masih istilahnya kadang up, kadang down di situ belum stabil," kata Joko dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip pada Rabu (9/8/2023).

Getuk -sapaan akrabnya- menyebut pemain berinisiatif untuk berkumpul dan saling memberi motivasi. Tak hanya itu, ada momen juga ketika pelatih dan pemain berkumpul kembali demi sama-sama saling memberikan dukungan.

"Makanya kemarin pemain ada inisiatif kumpul sendiri bagaimana meningkatkan kinerja secara tim. Kemudian kumpul dengan pelatih juga bagaimana meningkatkan kinerja," ungkap pria asal Indonesia itu.

Jelang melawan PSIS, Joko mewaspadai kekuatan tuan rumah, terutama dari sisi pemain asing, pergerakan tanpa bola, dan kerjasama tim. Dia mengakui secara kolektivitas, Laskar Mahesa Jenar jauh lebih baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.webp
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/bintang_timur_surabaya_bts_menghancurkan_moncong.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Bantai Moncongbulo FC 8-2, Syauqi Saud Hattrick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement