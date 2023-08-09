Jelang PSIS Semarang vs Arema FC, Joko Susilo Malah Bongkar Kelemahan Singo Edan

SEMARANG - Pelatih Arema FC, Joko Susilo, membongkar kelemahan Singo Edan jelang laga kontra PSIS Semarang di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Dia sedikit gusar lantaran problem itu masih belum terselesaikan.

Seperti diberitakan, Arema masih belum meraih kemenangan dalam enam laga awal di Liga 1 2023-2024. Klub berkostum biru itu kini terdampar sebagai juru kunci di klasemen Liga 1 2023-2024.

Joko menuturkan, kerjasama dan kekompakan tim terlihat naik dan turun. Hal itu menyebabkan Arema kerap lengah hingga telah kemasukan 17 gol atau yang terbanyak di antara kontestan Liga 1.

"Teamwork kami masih belum solid jadi masih istilahnya kadang up, kadang down di situ belum stabil," kata Joko dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip pada Rabu (9/8/2023).

Getuk -sapaan akrabnya- menyebut pemain berinisiatif untuk berkumpul dan saling memberi motivasi. Tak hanya itu, ada momen juga ketika pelatih dan pemain berkumpul kembali demi sama-sama saling memberikan dukungan.

"Makanya kemarin pemain ada inisiatif kumpul sendiri bagaimana meningkatkan kinerja secara tim. Kemudian kumpul dengan pelatih juga bagaimana meningkatkan kinerja," ungkap pria asal Indonesia itu.

Jelang melawan PSIS, Joko mewaspadai kekuatan tuan rumah, terutama dari sisi pemain asing, pergerakan tanpa bola, dan kerjasama tim. Dia mengakui secara kolektivitas, Laskar Mahesa Jenar jauh lebih baik.