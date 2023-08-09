Wapres Persija Jakarta Bicara Komitmen untuk Timnas Indonesia, Singgung soal Jadwal Kompetisi

Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putera, kembali menyinggung jadwal yang tidak sinkron (Foto: Instagram/@persija)

DEPOK - Wakil Presiden Persija Jakarta, Ganesha Putera, tak begitu mempermasalahkan pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia. Namun, dia menyinggung jadwal kompetisi yang masih tidak sinkron dengan agenda tim nasional.

Timnas Indonesia U-23 akan berlaga di Piala AFF U-23 2023 pada 17-26 Agustus mendatang. PSSI baru saja mengumumkan 23 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC).

Dalam daftar itu, terselip dua nama penggawa Persija yakni Rizky Ridho dan Muhammad Ferarri. Daftar pemain tersebut berbeda dengan unggahan PSSI beberapa hari lalu yang merilis 26 nama pemain.

Pada unggahan yang sudah dihapus itu, terdapat tiga pemain Persija yang dipanggil, yakni Witan Sulaeman, Ferarri, dan Ridho. Muncul kabar unggahan itu dihapus setelah adanya diskusi antara PSSI dengan Macan Kemayoran.

Ganesha lantas angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia menegaskan pemanggilan ke tim nasional adalah sebuah kebanggaan. Hanya saja, jadwal yang tidak singkron kembali menjadi masalah.

"Kalau namanya panggilan timnas itu, kan, sebuah kebanggaan, ya, dipanggil timnas," ujar Ganesha kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Selasa 8 Agustus 2023.