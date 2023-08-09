Respons Ciro Alves Setelah Persib Bandung Kalah 1-2 dari Persis Solo di Liga 1 2023-2024

SOLO - Penyerang Persib Bandung, Ciro Alves, enggan berlama-lama meratapi kekalahan 1-2 dari Persis Solo di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Dia lalu mengajak rekan-rekan setim untuk bangkit dan melupakan hasil negatif tersebut.

Persib gagal mencuri poin di laga tandangnya pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, Selasa 8 Agustus malam WIB. Mereka dibungkam Persis dengan skor 1-2 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Sejatinya, tim tamu unggul lebih dulu pada laga Persis Solo vs Persib Bandung itu. Gol cantik Ciro membuat pendukung tuan rumah terdiam di menit ke-32.

Namun, keunggulan itu tidak berselang lama. Persis Solo berhasil membalas secara kontan lewat dua gol Ramadhan Sananta di menit ke-33 dan 44, untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Skor itu bertahan hingga bubaran.

Usai laga, Ciro ingin segera melupakan kekalahan menyakitkan tersebut. Dia berharap rekan-rekan setim juga bisa melakukannya, dan segera menatap ke depan.

"Tidak ada gunanya melihat pertandingan ini. Sekarang kami harus lebih fokus untuk pertandingan berikutnya," tukas Ciro dalam konferensi pers usai laga, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (9/8/2023).