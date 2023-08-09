Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Ciro Alves Setelah Persib Bandung Kalah 1-2 dari Persis Solo di Liga 1 2023-2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:05 WIB
Respons Ciro Alves Setelah Persib Bandung Kalah 1-2 dari Persis Solo di Liga 1 2023-2024
Ciro Alves berharap Persib Bandung melupakan kekalahan melawan Persis Solo (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

SOLO - Penyerang Persib Bandung, Ciro Alves, enggan berlama-lama meratapi kekalahan 1-2 dari Persis Solo di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Dia lalu mengajak rekan-rekan setim untuk bangkit dan melupakan hasil negatif tersebut.

Persib gagal mencuri poin di laga tandangnya pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, Selasa 8 Agustus malam WIB. Mereka dibungkam Persis dengan skor 1-2 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

David da Silva tak mampu membawa timnya menang atas Persis Solo (Foto: Persib Bandung)

Sejatinya, tim tamu unggul lebih dulu pada laga Persis Solo vs Persib Bandung itu. Gol cantik Ciro membuat pendukung tuan rumah terdiam di menit ke-32.

Namun, keunggulan itu tidak berselang lama. Persis Solo berhasil membalas secara kontan lewat dua gol Ramadhan Sananta di menit ke-33 dan 44, untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Skor itu bertahan hingga bubaran.

Usai laga, Ciro ingin segera melupakan kekalahan menyakitkan tersebut. Dia berharap rekan-rekan setim juga bisa melakukannya, dan segera menatap ke depan.

"Tidak ada gunanya melihat pertandingan ini. Sekarang kami harus lebih fokus untuk pertandingan berikutnya," tukas Ciro dalam konferensi pers usai laga, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647135/liverpool-dibantai-nottingham-forest-suporter-tinggalkan-anfield-sebelum-peluit-panjang-wcj.webp
Liverpool Dibantai Nottingham Forest, Suporter Tinggalkan Anfield Sebelum Peluit Panjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement