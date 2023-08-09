Bojan Hodak Ungkap Penyebab Persib Bandung Kalah 1-2 dari Persis Solo

SOLO - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap penyebab timnya takluk 1-2 dari Persis Solo pada laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024. Menurutnya, si Pangeran Biru tampil kurang sabar dan kehilangan fokus.

Persib gagal mencuri poin di laga tandangnya pada pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, Selasa 8 Agustus malam WIB. Mereka dibungkam Persis dengan skor 1-2 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah.

Sejatinya, Persib Bandung unggul lebih dulu melalui gol cantik yang dicetak Ciro Alves pada menit ke-32. Namun, keunggulan itu tidak berselang lama.

Persis Solo berhasil membalas secara kontan lewat brace yang dicetak bomber Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, pada menit ke-33 dan ke-44. Alhasil, Persib harus menelan pil pahit lagi.

Selepas pertandingan, Hodak menilai anak asuhnya punya peluang besar untuk meraih tiga poin. Namun, Marc Klok dan kawan-kawan kurang sabar dan kehilangan fokus ketika sudah unggul sehingga Persis memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol.

"Kami sebenarnya punya peluang untuk memenangkan pertandingan setelah cetak gol," ungkap Hodak, mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (9/8/2023).