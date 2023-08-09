Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sering Hancurkan Persib Bandung, Bukti Ramadhan Sananta Layak Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:13 WIB
Ramadhan Sananta menjadi mimpi buruk Persib Bandung (Foto: Instagram/@persisofficial)
Ramadhan Sananta menjadi mimpi buruk Persib Bandung (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

SOLO - Ramadhan Sananta menjelma sebagai mimpi buruk Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Hal tersebut seakan menjadi bukti kelayakan sang striker membela Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

Dua gol berhasil disarangkan pemain depan Persis Solo itu pada laga pekan ketujuh Liga 1 2023-2024 melawan Persib Bandung, Selasa 8 Agustus malam WIB, di Stadion Manahan. Brace tersebut membawa Laskar Sambernyawa menang 2-1.

Ramadhan Sananta mencetak gol bagi Persis Solo ke gawang Persib Bandung (Foto: Instagram/@persisofficial)

Tambahan dua gol itu menambah koleksi Sananta menjadi empat buah di Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 20 tahun tersebut praktis menjadi striker lokal tersubur di Liga 1 2023-2024.

Hebatnya lagi, dua gol itu semakin membuktikan Sananta sebagai mimpi buruk Persib. Dia sudah lima kali membobol gawang Maung Bandung dalam lima pertemuan di Liga 1 sejak musim lalu.

Bahkan, rekornya sangat bagus ketika bertemu Persib. Bersama PSM Makassar musim lalu, Sananta menang dua kali baik kandang maupun tandang. Di Liga 1 2023-2024, dia sudah mengemas satu kemenangan di Persis.

Menariknya lagi, catatan dua gol Sananta pada pertemuan pertama dengan Persib, sama seperti musim lalu. Dia mencetak brace saat PSM menghancurkan si Pangeran Biru dengan skor telak 5-1. Duel itu juga sama-sama terjadi di pekan ketujuh!

Halaman:
1 2
      
