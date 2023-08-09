Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Kalahkan Bhayangkara FC, Uston Nawawi Masih Pimpin Persebaya Surabaya 2 Laga Lagi

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |03:32 WIB
Usai Kalahkan Bhayangkara FC, Uston Nawawi Masih Pimpin Persebaya Surabaya 2 Laga Lagi
Uston Nawawi menangani Persebaya Surabaya dua laga lagi (FOTO: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

BEKASI - Persebaya Surabaya masih akan dipimpin caretaker, Uston Nawawi dalam dua laga ke depan. Pasalnya, manajemen klub masih berusaha berburu pelatih baru usai mengistirahatkan Aji Santoso.

Sebagaimana diketahui, Aji Santoso resmi diistirahatkan menyusul hasil negatif Persebaya Surabaya dalam lima laga beruntun Liga 1 2023-2024. Uston Nawawi kemudian ditunjuk sebagai caretaker.

Persebaya Surabaya

Uston Nawawi kemudian mengambil alih posisi kepelatihan dan berhasil membawa Persebaya mengakhiri puasa kemenangan di Liga 1 2023-2024. Ya, Bajul Ijo -julukan Persebaya- berhasil menang tipis 2-1 atas Bhayangkara FC pada laga tandang yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023).

Manajemen Persebaya Surabaya, melalui sang manajer, Yahya Alkatiri puas dengan kinerja Uston Nawawi yang berhasil membawa Persebaya Surabaya mengakhiri puasa kemenangan lima laga beruntun. Namun Yahya menegaskan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya semata berkat kinerja Uston Nawawi, melainkan kerja keras seluruh tim.

“Ya kemenangan ini kan buat satu tim bukan satu atau dua orang aja,” kata Yahya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut, Yahya juga mengatakan Uston Nawawi masih akan menangani Persebaya dalam dua laga kedepan. Pasalnya, klub yang juga dijuluki Green Force itu belum menemukan sosok pelatih baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/51/1647057/indonesia-tertahan-di-babak-12-besar-setelah-kalah-tipis-dari-prancis-tev.webp
Indonesia Tertahan di Babak 12 Besar Setelah Kalah Tipis dari Prancis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri ke Final Australian Open 2025 Usai Menang Perang Saudara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement