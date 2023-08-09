Usai Kalahkan Bhayangkara FC, Uston Nawawi Masih Pimpin Persebaya Surabaya 2 Laga Lagi

BEKASI - Persebaya Surabaya masih akan dipimpin caretaker, Uston Nawawi dalam dua laga ke depan. Pasalnya, manajemen klub masih berusaha berburu pelatih baru usai mengistirahatkan Aji Santoso.

Sebagaimana diketahui, Aji Santoso resmi diistirahatkan menyusul hasil negatif Persebaya Surabaya dalam lima laga beruntun Liga 1 2023-2024. Uston Nawawi kemudian ditunjuk sebagai caretaker.

Uston Nawawi kemudian mengambil alih posisi kepelatihan dan berhasil membawa Persebaya mengakhiri puasa kemenangan di Liga 1 2023-2024. Ya, Bajul Ijo -julukan Persebaya- berhasil menang tipis 2-1 atas Bhayangkara FC pada laga tandang yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023).

Manajemen Persebaya Surabaya, melalui sang manajer, Yahya Alkatiri puas dengan kinerja Uston Nawawi yang berhasil membawa Persebaya Surabaya mengakhiri puasa kemenangan lima laga beruntun. Namun Yahya menegaskan bahwa kemenangan tersebut bukan hanya semata berkat kinerja Uston Nawawi, melainkan kerja keras seluruh tim.

“Ya kemenangan ini kan buat satu tim bukan satu atau dua orang aja,” kata Yahya ketika ditemui MNC Portal Indonesia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut, Yahya juga mengatakan Uston Nawawi masih akan menangani Persebaya dalam dua laga kedepan. Pasalnya, klub yang juga dijuluki Green Force itu belum menemukan sosok pelatih baru.