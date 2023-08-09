Belum Berkontribusi Banyak Buat Persija Jakarta, Oliver Bias Masih Dibela Thomas Doll

DEPOK - Pelatih Thomas Doll masih membela pemain asing asal Filipina, Oliver Bias meski belum berkontribusi banyak buat Persija Jakarta. Thomas Doll menilai winger berusia 22 tahun itu masih butuh waktu untuk beradaptasi.

Sebagai informasi, Oliver Bias didatangkan Persija Jakarta menjelang bursa transfer awal musim ditutup. Sang pemain muda direkrut untuk mengisi slot pemain asing ASEAN Persija Jakarta.

Oliver Bias telah melakoni debut bersama Persija Jakarta di pekan keenam Liga 1 2023-2024 melawan PSS Sleman. Dia diturunkan sebagai pemain pengganti di menit ke-74.

Oliver Bias hanya tampil selama 16 menit di laga tersebut. Dia tidak mampu mencetak gol maupun assist. Namun, sang winger mampu membawa Persija menang 3-1 atas PSS.

Terbaru, pelatih Persija, Thomas Doll, mengomentari perkembangan Oliver Bias sejauh ini. Menurutnya, Bias sudah mulai nyetel dengan skuad Persija Jakarta. Namun, dia masih membutuhkan waktu adaptasi lagi.

"Untuk Oliver Bias, dia datang telat di detik-detik terakhir deadline day. Sekarang Anda bisa lihat sedikit demi sedikit dia sudah bisa nyetel dengan tim, tetapi dia masih membutuhkan banyak berlatih dan waktu bermain," ujar Thomas Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (8/8/2023).