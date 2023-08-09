Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Belum Berkontribusi Banyak Buat Persija Jakarta, Oliver Bias Masih Dibela Thomas Doll

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |01:30 WIB
Belum Berkontribusi Banyak Buat Persija Jakarta, Oliver Bias Masih Dibela Thomas Doll
Oliver Bias masih butuh waktu adaptasi di Persija Jakarta (FOTO: Persija)
A
A
A

DEPOK - Pelatih Thomas Doll masih membela pemain asing asal Filipina, Oliver Bias meski belum berkontribusi banyak buat Persija Jakarta. Thomas Doll menilai winger berusia 22 tahun itu masih butuh waktu untuk beradaptasi.

Sebagai informasi, Oliver Bias didatangkan Persija Jakarta menjelang bursa transfer awal musim ditutup. Sang pemain muda direkrut untuk mengisi slot pemain asing ASEAN Persija Jakarta.

Oliver Bias

Oliver Bias telah melakoni debut bersama Persija Jakarta di pekan keenam Liga 1 2023-2024 melawan PSS Sleman. Dia diturunkan sebagai pemain pengganti di menit ke-74.

Oliver Bias hanya tampil selama 16 menit di laga tersebut. Dia tidak mampu mencetak gol maupun assist. Namun, sang winger mampu membawa Persija menang 3-1 atas PSS.

Terbaru, pelatih Persija, Thomas Doll, mengomentari perkembangan Oliver Bias sejauh ini. Menurutnya, Bias sudah mulai nyetel dengan skuad Persija Jakarta. Namun, dia masih membutuhkan waktu adaptasi lagi.

"Untuk Oliver Bias, dia datang telat di detik-detik terakhir deadline day. Sekarang Anda bisa lihat sedikit demi sedikit dia sudah bisa nyetel dengan tim, tetapi dia masih membutuhkan banyak berlatih dan waktu bermain," ujar Thomas Doll dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/49/3183858/rizky_ridho_resmi_memperpanjang_kontrak_hingga_2028_bersama_persija_jakarta-Llni_large.jpg
Tekad Rizky Ridho Usai Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/49/3157711/mauricio_souza_senang_rayhan_hannan_dan_dony_tri_pamungkas_mengharumkan_nama_persija_jakarta-pgdI_large.jpg
Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/49/3153278/simak_adu_kisaran_gaji_jordi_amat_di_persija_jakarta_dengan_klub_jdt_malaysia-fOEX_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Jordi Amat di Persija Jakarta dengan Klub JDT Malaysia, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/49/3151721/persija_jakarta_resmi_mendatangkan_van_basty_sousa-XtF9_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Datangkan Van Basty Sousa, Rekrutan Asing Pertama Jelang Liga 1 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1646851/timnas-indonesia-u22-cuma-ditarget-medali-perak-di-sea-games-2025-begini-kata-indra-sjafri-qzh.jpg
Timnas Indonesia U-22 Cuma Ditarget Medali Perak di SEA Games 2025, Begini Kata Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/timur_kapadze_foto_ig_at_timurkapadze18.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Filosofi Taktiknya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement