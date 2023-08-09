Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Pahlawan Kemenangan Persis Solo atas Persib Bandung, Ramadhan Sananta: Terima Kasih Suporter

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |00:17 WIB
Jadi Pahlawan Kemenangan Persis Solo atas Persib Bandung, Ramadhan Sananta: Terima Kasih Suporter
Ramadhan Sananta jadi pahlawan kemenangan Persis Solo atas Persib Bandung (FOTO: Instagram @PersisOfficial)
A
A
A

SOLO Ramadhan Sananta jadi pahlawan kemenangan Persis Solo atas Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Manahan pada Selasa 8 Agustus 2023, Persis Solo menang 2-1 atas Persib Bandung.

Persib Bandung sebenarnya dalam laga itu unggul lebih dulu lewat Ciro Alves pada menit ke-32. Namun hanya berselang semenit, Ramadhan Sananta mampu menyamakan kedudukan.

Persis Solo vs Persib Bandung

Bahkan sebelum babak pertama berakhir, Ramadhan Sananta berhasil mencetak gol kedua sekaligus membalikkan keadaan. Brace Ramadhan Sananta cukup untuk membawa Persis Solo tumbangkan Persib Bandung.

Usai laga, Ramadhan Sananta sangat bersyukur Persis Solo berhasil raih kemenangan. Tak lupa Ramadhan Sananta ucapkan terima kasih kepada suporter Persis Solo.

“Saya sangat berterimakasih kepada suporter yang hadir mendukung Persis Solo. Saya sangat senang bisa mencetak 2 gol dan meraih poin penuh di kandang sendiri,” kata Ramadhan Sananta pada jumpa pers seperti dikutip dari situs resmi Persis Solo.

