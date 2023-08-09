Lukaku Tolak Inter Milan, Javier Zanetti: Dia Mengkhianati Kita!

Masa depan Romelu Lukaku belum jelas (Foto: UEFA)

MILAN - Legenda sekaligus Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti kecewa berat dengan Romelu Lukaku. Zanetti menyebut Lukaku sebagai pengkhianat karena melakukan penolakan terhadap kubu Nerazzurri.

Nasib Lukaku masih belum jelas setelah sang pemain kembali dari peminjamannya di Inter Milan. Penyerang Chelsea itu saat ini kencang dikabarkan akan hengkang, meskipun masih buram siapa klub yang akan meminangnya.

Nerazzurri -julukan Inter Milan- sempat menawarkan Lukaku untuk dapat kontrak permanen. Namun demikian, penyerang asal Belgia itu kabarnya justru tergoda dengan tawaran menggiurkan dari Juventus.

Sejauh ini, belum terlihat ada kesepakatan antara Chelsea dan Juventus. The Blues -julukan Chelsea- sendiri tak menyertaksn The Big Rome -julukan Romelu Lukaku- dalam tur pramusimnya.

Melihat ketidakjelasan itu, Zanetti mengatakan sangat kecewa dengan keputusan Lukaku. Menurut mantan pemain Timnas Argentina itu, Lukaku telah mengkhianati Inter Milan.