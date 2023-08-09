Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! Juventus Datangkan Bintang Piala Dunia U-20 2023 Facundo Gonzalez

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |01:12 WIB
Juventus datangkan Facundo Gonzalez (FOTO: Juventus)
TURIN – Juventus secara resmi berhasil datangkan bintang Piala Dunia U-20 2023 yang bernama Facundo Gonzalez. Hal itu diumumkan Juventus melalui situs resminya.

Bek tengah asal Uruguay berusia 20 tahun itu akan menandatangani kontrak dengan Juventus hingga 2026. Juventus melihat Facundo Gonzalez sebagai aset masa depan.

Facundo Gonzalez

“Facundo Gonzalez kini menjadi pemain Juventus. Dia menandatangani kontrak dengan klub hingga 2026,” tulis Juventus di situs resminya.

Facundo Gonzalez direkrut Juventus karena memiliki atribut sebagai bek tengah modern. Yaitu bermain dengan kaki kiri dan postur badan menjulang hingga 1,9 meter.

Meski jangkung, Facundo Gonzalez tetap memiliki kecepatan dan teknik tinggi. Facundo Gonzalez sendiri baru saja membawa Uruguay U-20 juara Piala Dunia U-20 2023.

