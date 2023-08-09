Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Cara LALIGA Curi Perhatian Pencinta Sepakbola Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:24 WIB
Cara LALIGA Curi Perhatian Pencinta Sepakbola Indonesia
LALIGA curi perhatian pencinta sepakbola Indonesia (MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

CARA LALIGA curi perhatian pencinta sepakbola Indonesia akan dibahas di sini. Liga Spanyol memperkenalkan diri untuk musim baru dengan identitas LALIGA EA Sports untuk kasta tertinggi dan LALIGA Hypermotion untuk kasta kedua.

Liga Spanyol akan segera dimulai dalam hitungan hari, tepatnya pada Sabtu 12 Agustus 2023 mendatang. Tak hanya tim-tim saja yang mempersiapkan diri untuk musim baru, melainkan juga LALIGA selaku operator liga juga berbenah dengan melakukan kolaborasi bersama EA Sports.

LALIGA

Kompetisi sepak bola kasta tertinggi mereka berganti nama menjadi LALIGA EA Sports, sedangkan untuk kasta kedua menjadi LALIGA HYPERMOTION. Almudena Gomez, selaku delegasi LALIGA di Indonesia, mengungkapkan makna dibalik berubahnya tulisan mereka menjadi huruf kapital.

“Ini bukan sekadar simbol, tapi juga tanda sebuah perubahan. LALIGA dengan huruf kapital merepresentasikan kekuatan dari sepak bola kami,” kata Almudena kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Almudena Gomez mengungkap betapa pentingnya meraih pasar di Indonesia. Sebab, Indonesia menjadi pasar yang cukup besar. Bahkan perkembangannya dikatakan cukup masif dengan hadirnya basis pendukung dari klub-klub selain Barcelona dan Real Madrid yang kita tahu pendukungnya telah menjamur.

“LALIGA mempunyai strategi internasional yang penting, apalagi di Indonesia. Tujuannya adalah membuat LALIGA lebih dekat dengan fansnya. Di sini (Indonesia) seperti yang kita tahu banyak fans yang support Real Madrid dan Barcelona. Tapi seiring berjalannya waktu, telah juga berkembang beberapa fanbase untuk Real Betis, Atletico Madrid, Sevilla, Real Sociedad, dan Espanyol,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
