5 Klub Inggris yang Terkena Kutukan Juara Community Shield, Nomor 1 Awali Dahaga Gelar 10 Tahun

TERDAPAT 5 klub Inggris yang terkena kutukan juara Community Shield. Arsenal baru-baru ini berhasil memenangkan gelar tersebut setelah menumbangkan Manchester City lewat adu penalti dengan skor akhir 4-1.

Kendati demikian, Arsenal tampaknya harus berhati-hati. Pasalnya, gelar Community Shield kabarnya memiliki unsur magis yang membuat peraihnya mendapatkan kutukan. Seperti yang diketahui, hampir semua klub yang memenangkan gelar tersebut justru gagal meraih juara Liga Inggris dalam beberapa tahun ke depan.

Hanya Manchester City yang berhasil memenangkan gelar Communty Shield tahun 2018 dan meraih trofi Liga Inggris di musim yang sama. Sedangkan, 5 klub Inggris ini terkena kutukan juara Community Shield.

5. Liverpool





Yang masih segar di ingatan adalah diraihnya gelar Community Shield oleh Liverpool pada 2022 lalu. Di mana saat itu The Reds berhasil menumbangkan The Citizen dengan skor 3-1.

Sayangnya, performa Liverpool justru menurun dan hanya gelar Community Shield lah yang bisa diraih klub ini di musim lalu. Bahkan, Mohamed Salah dan kawan-kawan terdampar dari empat besar klasemen Liga Inggris.

4. Leicester City





Selanjutnya ada klub Leicester City yang secara mengejutkan keluar sebagai peraih Community Shield 2021 setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0.

Namun, di musim tersebut, Leicester City justru tampil loyo di Liga Inggris. Padahal di musim sebelumnya mereka tampil gacor hingga masuk posisi lima besar dan menjadi juara Piala FA.