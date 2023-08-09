Profil Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2023-2024: Sanggup Tembus 4 Besar?

LONDON - Berikut profil Tottenham Hotspur yang akan berlaga di Liga Inggris 2023-2024. Sejumlah perubahan dilakukan The LilyWhites jelang musim kompetisi 2023-2024, tetapi apakah itu cukup untuk menembus empat besar?

Klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023 tidaklah baik untuk Tottenham. Harry Kane dan kawan-kawan mengakhiri musim lalu di peringkat delapan dengan raihan 60 poin dari 18 kemenangan, enam seri, dan 14 kalah.

Hal itu tidak terlepas dari jeleknya performa di awal musim, yang berimbas pada pemecatan Antonio Conte di tengah musim. Alhasil, Spurs terjun bebas dan gagal menembus empat besar di akhir musim lalu.

Kini, sejumlah perubahan dilakukan jelang musim baru. Mereka berbenah dengan mendatangkan Ange Postecoglou di kursi pelatih. Pria asal Australia itu diharapkan dapat mendongkrak prestasi si putih musim depan.

Kiprah di Pramusim

Sejauh ini, Spurs melakoni empat laga pramusim. Mereka dua kali kalah dan dua kali menang dari empat laga tersebut. Dua kemenangan didapat atas Shakhtar Donetsk dan Lion City Sailors FC. Sementara itu, kekalahan dicatat atas West Ham United dan FC Barcelona.

Dari hasil tersebut, terlihat Spurs masih cukup inferior di hadapan kesebelasan yang lebih kuat. Bahkan, mereka takluk dari sesama klub Liga Inggris! Kemenangan dicatat melawan tim yang di atas kertas kualitasnya berada jauh di bawah.