Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Barcelona vs Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper 2023, Klik di Sini!

Coro Mountana , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:07 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Barcelona vs Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper 2023, Klik di Sini!
Trofi Joan Gamper 2023 akan mempertemukan Barcelona vs Tottenham Hotspur (FOTO: ESPN)
A
A
A

BERIKUT link live streaming Barcelona vs Tottenham Hotspur yang bisa disaksikan melalui RCTI+. Duel pada ajang Trofi Joan Gamper 2023 itu akan berlangsung di Estadi Olimpic Lluis Companys pada Rabu 9 Agustus pukul 01.00 WIB.

Duel lawan Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper 2023 akan menjadi pertandingan uji coba terakhir Barcelona sebelum Liga Spanyol 2023-2024 dimulai. Pekan depan, Liga Spanyol 2023-2024 sudah dimulai.

Barcelona

Barcelona sebelumnya sudah meraih 2 kemenangan pada laga uji coba. Yaitu 3-0 lawan Real Madrid dan 1-0 ketika hadapi AC Milan.

Meski raih hasil bagus, tapi sebelumnya Barcelona justru alami kekalahan sebelum bertanding lawan Real Madrid. Yaitu tumbang 3-5 dari juara Community Shield 2023 yaitu Arsenal.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur juga akan menjalani laga uji coba terakhir sebelum Liga Inggris 2023-2024 dimulai pekan depan. Tottenham Hotspur akan memulai Liga Inggris 2023-2024 dengan bertandang ke markas Brentford.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/50/1646863/kejutan-duel-ulang-canelo-alvarez-vs-terence-crawford-masuk-tahap-negosiasi-nka.jpg
Kejutan, Duel Ulang Canelo Alvarez vs Terence Crawford Masuk Tahap Negosiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/cosmo_jne_jakarta_menghancurkan_nanzaby_fc_bintan.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Bantai Nanzaby FC 4-0, Andri Kustiawan Brace
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement