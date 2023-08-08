Link Live Streaming RCTI+ Barcelona vs Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper 2023, Klik di Sini!

BERIKUT link live streaming Barcelona vs Tottenham Hotspur yang bisa disaksikan melalui RCTI+. Duel pada ajang Trofi Joan Gamper 2023 itu akan berlangsung di Estadi Olimpic Lluis Companys pada Rabu 9 Agustus pukul 01.00 WIB.

Duel lawan Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper 2023 akan menjadi pertandingan uji coba terakhir Barcelona sebelum Liga Spanyol 2023-2024 dimulai. Pekan depan, Liga Spanyol 2023-2024 sudah dimulai.

Barcelona sebelumnya sudah meraih 2 kemenangan pada laga uji coba. Yaitu 3-0 lawan Real Madrid dan 1-0 ketika hadapi AC Milan.

Meski raih hasil bagus, tapi sebelumnya Barcelona justru alami kekalahan sebelum bertanding lawan Real Madrid. Yaitu tumbang 3-5 dari juara Community Shield 2023 yaitu Arsenal.

Di sisi lain, Tottenham Hotspur juga akan menjalani laga uji coba terakhir sebelum Liga Inggris 2023-2024 dimulai pekan depan. Tottenham Hotspur akan memulai Liga Inggris 2023-2024 dengan bertandang ke markas Brentford.