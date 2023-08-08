6 Pemain yang Batal Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Rafael Struick!

BERIKUT 6 pemain yang batal bela Timnas Indonesia U-23 untuk ajang Piala AFF U-23 2023. TC tersebut rencananya akan mulai digelar pada Kamis (10/8/2023).

Sebelumnya sempat bocor siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk TC jelang Piala AFF U-23 2023. Namun dengan cepat terjadi revisi pemain yang dipanggil buat Piala AFF U-23 2023.

Hasilnya, ada 3 pemain baru yang dipanggil yaitu Dzaky Asraf (PSM Makassar), Rifky Dwi Septiawan (Persija Jakarta) dan Jeam Kelly Sroyer (Persik Kediri). Selain itu, ada 6 pemain yang batal bela Timnas Indonesia U-23, siapa saja?

6. Haykal Alhafiz – PSIS Semarang

Mulai dari Haykal Alhafiz yang merupakan bek kiri PSIS Semarang. Bek berusia 22 tahun itu sebelumnya sempat muncul dalam bocoran pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U-23.

Tapi dalam revisi pemain yang akan dipanggil Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz tak muncul namanya. Di Liga 1 2023-2024, Haykal Alhafiz telah turun dalam 3 pertandingan.

5. Muhammad Taufany – Borneo FC

Muhammad Taufany juga masuk dalam daftar pemain batal bela Timnas Indonesia U-23. Gelandang berusia 21 tahun yang membela Borneo FC itu tak masuk dalam daftar terbaru pemain Timnas Indonesia U-23.

Muhammad Taufany merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U-22 yang juara SEA Games 2023. Namun imbas keributan di final SEA Games 2023, Muhammad Taufany mendapat hukuman dari AFC.