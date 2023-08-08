Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Atlet yang Dapatkan Kenyamanan Setelah Peluk Agama Islam, Nomor 1 Legenda Bayern Munchen

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:13 WIB
5 Atlet yang Dapatkan Kenyamanan Setelah Peluk Agama Islam, Nomor 1 Legenda Bayern Munchen
Legenda Bayern Munchen, Franck Ribery (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT adalah lima atlet yang mendapatkan kenyamanan setelah memutuskan mualaf memeluk agama islam. Kata mualaf sendiri berasal dari bahasa Arab أَلِفَ (alifa) yang memiliki makna, mengumpulkan dan menenang.

Dengan kata lain arti mualaf adalah seorang Kafir yang tergerak hatinya untuk memeluk agama Islam atau baru saja masuk agama Islam. Tidak sedikit dari para atlet ini yang ingin mengenal lebih jauh tentang agama islam. Siapa saja mereka? berikut daftarnya

5. Sonny Bill Williams


Atlet rugbi Sonny Williams memutuskan untuk mualaf atau berpindah keyakinan ke agama Islam pada 2009 lalu. Sonny merasa menemukan ketengan semenjak mengenal Islam.

"Kedamaian, penghiburan, dan kebahagiaan yang mereka miliki dalam keluarga itu sungguh indah. Jadi, dari sanalah saya mulai berkenalan dengan Islam,” ujarnya.

4. Wilhelm Ott


Wilhelm Ott merupakan seorang atlet MMA dan baru memasuki agama Islam pada 2020. Ia baru-baru ini menjadi mualaf dan langsung merasakan dampak positif dari memeluk kepercayaan tersebut.

Badannya yang penuh tato tentu menjadi daya tarik sendiri, tapi yang menarik adalah keinginannya menjadi seorang mualaf yang baik sangatlah luar biasa. Sebab ia bahkan rela menikah ulang dengan istrinya agar sah secara islam.

“Krsis corona memberi saya kedamaian yang saya butuhkan untuk menemukan iman saya lagi. Islam menguasai saya selama bertahun-tahun. ketika saya mengalami masa-masa sulit, keyakinan Islam memberi saya kekuatan yang diperlukan," ujarnya.

