Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Tottenham Hotspur di Trofi Joan Gamper 2023, Live di iNews!

CATALONIA - Barcelona akan menghadapi Tottenham Hotspur pada laga pramusim bertajuk Trofeo Joan Gamper. Kedua tim saling berhadapan di Estadi Olimpic Lluis Company, Rabu (9/8/2023).

Pertandingan Trofeo Joan Gamper antara Barcelona vs Tottenham bisa Anda saksikan secara langsung di iNews. Kick off akan dimulai sekira pukul 01.00 WIB.

Meski hanya berlabel pertandingan pramusim, laga nanti tetap menarik untuk disaksikan. Kedua tim dipastikan akan menurunkan skuad terbaik mereka.

Trofi juara juga bisa menjadi motivasi jelang menyambut bergulirnya musim baru yang sudah di depan mata. Sebagai catatan, Ini bakal menjadi laga terakhir Barcelona dan Tottenham di pramusim 2023.

Pekan depan Blaugrana -julukan Barcelona- akan memainkan pertandingan pekan pertama mereka di Liga Spanyol 2023-2024. Pun begitu dengan Tottenham yang akan tampil di pekan perdana Liga Inggris 2023-2024.