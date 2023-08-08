Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Futsal Dunia Ricardinho Siap Bantu Evan Soumilena Berkarier di Eropa

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:01 WIB
Bintang Futsal Dunia Ricardinho Siap Bantu Evan Soumilena Berkarier di Eropa
Evan Soumilena dan Ricardinho (Foto: Instagram)
RICARDINHO menyatakan kesiapannya membantu Evan Soumilena untuk berkarier di Eropa. Bintang futsal dunia itu juga pernah mengatakan dirinya bakal membantu mencarikan klub baru jika Evan benar-benar ingin berkarier di luar negeri.

Ya, Evan yang bakal berkarier di Eropa ini ternyata tidak lepas dari peran megabintang futsal dunia, Ricardinho. Evan disebut memang telah meminta bantuan kepada Ricardinho agar bisa berkarier di Eropa.

Kisah tersebut dibeberkan langsung oleh Ricardinho dalam tayangan Youtube Need A Talk. Pemain milik Pendekar United itu bercerita tentang percakapannya dengan Evan.

Sebelum benar-benar membantu, Ricardinho menegaskan kembali keinginan Evan tersebut apakah akan serius berkarier di Benuar Biru atau sekadar bertanya saja. Namun bomber Tim Merah Putih menyatakan kegigihannya untuk bermain abroad.

Melihat ambisi Evan tersebut, Ricardinho langsung ambil langkah. Upayanya mulai terlihat dengan adanya klub asal Portugal yang kini disebut kian tertarik dengan Evan.

"Saat saya melihat banyak kualitas di sini, saya mencoba membantu pemain untuk mengubah pola pikir mereka," kata Ricardinho dilansir dalam tayangan Youtube Need A Talk, Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
      
