HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Thailand U-23 yang Tariannya Diikuti Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan Resmi Absen di Piala AFF U-23 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:55 WIB
Pemain Timnas Thailand U-23, Yotsakorn Burapha absen di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Reuters)
PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23 yang tariannya diikuti Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan resmi absen di Piala AFF U-23 2023. Pemain Timnas Thailand U-23 yang dimaksud adalah Yotsakorn Burapha.

Seperti yang diketahui, Piala AFF U-23 2023 bakal segera digelar di Thailand. Turnamen tersebut tepatnya dilaksanakan pada 17-26 Agustus 2023.

Karena waktu turnamen mulai dekat, tidak heran sejumlah tim sudah mengeluarkan daftar pemain yang akan dibawa Piala AFF U-23 2023. Salah satu tim yang sudah membeberkan daftar pemain tersebut adalah Timnas Thailand U-23.

Dalam menyambut turnamen Piala AFF U-23 2023, pelatih Thailand U-23, Issara Sritaro pun telah memanggil 23 pemain. Ke-23 pemain tersebut pun diminta hadir dalam pemusatan latihan (TC) yang akan digelar sebelum Piala AFF U-23 2023 berlangsung.

“Asosiasi Sepak Bola Thailand di bawah perlindungan kerajaan mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Thailand U-23 untuk masuk kamp persiapan sebelum Kejuaraan Piala AFF U-23 2023 di Rayong, Thailand,” bunyi pernyataan Federasi Sepakbola Thailand (FAT) di akun media sosial @changsuek, Selasa (8/8/2023).

Selebrasi Yotsakorn Burapha

“Untuk atlet dengan nama tersebut agar segera melapor ke House of Thai Football pada 9 Agustus 2023 pukul 14.00, untuk berkumpul di Klub Olahraga Pattana, Provinsi Chonburi hingga memasuki turnamen,” tambah pernyataan FAT.

Menariknya, dari 23 pemain itu tidak ada nama pemain kontroversial Jonathan Khemdee hingga Yotsakorn Burapha yang tariannya sempat ditirukan oleh Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan.

