Siapa Pengisi Lini Depan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

SIAPA pengisi lini depan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Sekadar diketahui, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- akan segera mentas di Piala AFF U-23 2023 yang digelar di Rayong, Thailand pada 17-26 Agustus 2023 mendatang.

Dalam gelaran turnamen sepakbola kelompok umur se-Asia Tenggara itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF U-23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste. Sementara itu, Grup A diisi Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar, serta Grup C dihuni Vietnam, Filipina dan Laos.

Nantinya, hanya juara grup plus satu runner-up grup terbaik yang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023. Dalam mengawali kiprahnya, Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Malaysia di laga perdana Grup B di Stadion Provinsi Rayong, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Setelah itu, skuad Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga keduanya melawan Timor Leste pada 20 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Namun hingga saat ini, PSSI belum mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk tampil di Piala AFF U-23 2023 secara resmi.

Pada Senin (7/8/2023) siang WIB kemarin, PSSI sebetulnya sempat mengunggah 26 daftar pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 di media sosial PSSI @pssi. Setidaknya, ada lima pemain yang mengisi lini depan skuad Garuda Muda.

Kelima pemain tersebut yakni Muhammad Ragil, Salim Akbar, Irfan Jauhari, Ramadhan Sananta, dan Rafael Struick. Namun, beberapa menit setelah dirilis, PSSI menghapus unggahan tersebut. Hingga saat ini, PSSI belum resmi mengumumkan pemain-pemain yang terpilih untuk mentas di Piala AFF U-23 2023.

Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, diketahui resmi memanggil penyerang Bhayangkara FC, Muhammad Ragil. Kabar ini diumumkan Bhayangkara FC di akun Instagram-nya, @bhayangkarafc.

“Garuda Calling!!! Ayo anak mudaaa!!! @muhammad.ragil23,” tulis akun Instagram Bhayangkara FC, @bhayangkarafc.